El Racing no quiere caer en la relajación

Sobrepasada ya la barrera de los cuarenta puntos, el Racing tiene a la vista el objetivo de la permanencia... pero sabe que aún no lo ha asegurado. “Es que 41 puntos no van a llegar. Tenemos que sumar alguno más, aunque con ganar un partido más sí que estaría matemáticamente conseguido”, explica Maceira. Así que la relajación no cabe en el equipo ferrolano, que desde ahora aspira, en primer lugar, a sumar el mayor número posible de puntos para tener posibilidades de clasificarse para la próxima Copa pero sobre todo, como recuerda el capitán Pablo Rey, “dejar al equipo lo más arriba posible, tanto por el club como por la afición”.



La victoria fue lo mejor de un encuentro, el disputado contra el filial del Osasuna, que condensó en noventa minutos la irregularidad que ha caracterizado durante toda la temporada al Racing. Lo explicó Maceira al revelar que “en algunos momentos el juego no estuvo mal, en otros fue horrible...”. De hecho, el lateral zurdo racinguista lamenta la gran cantidad de terreno cedida al adversario a pesar de que su presión no fue demasiado agobiante. “Y al final pudimos perder dos puntos”, explicó el racinguista.



Lo que pasó el pasado domingo en A Malata, de hecho, es una tónica habitual durante los últimos partidos que el Racing juega como local, en los que Maceira expone que “el equipo trata de jugar bien al fútbol y tiene fases muy buenas... Pero es entonces cuando desaparecemos del encuentro y nos conformamos con que pasen los minutos”, dice al respecto el jugador olívico.



A partir de ahora, partiendo de la base de que la salvación es la primera meta –“es el objetivo que se marcó el equipo y tampoco podemos pensar en más después de tal y como ha discurrido la temporada”, dice Pablo Rey–, el conjunto ferrolano se fija pequeñas conquistas. Por ejemplo, este fin de semana intentará volver a ganar a domicilio, algo que no consigue desde que en noviembre se impusiese al Somozas en el campo Manuel Candocia. Porque, tal y como recuerda Maceira, “tenemos que ser capaces de competir fuera de casa tal y como lo estamos haciendo en casa para, aunque sea de una forma rácana, sacar los puntos en juego”.