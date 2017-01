El Racing no quiere bajar de velocidad

El trabajo que la plantilla racinguista realiza desde la pasada semana tiene un objetivo claro: que el parón navideño no influya en la buena racha que el equipo ferrolano llevaba antes de llegar a él. De hecho, el entrenador Miguel Ángel Tena ha insistido en los últimos días en la necesidad de recuperar el hábito competitivo para, de esta manera, volver a ganar. “Es que al estar una semana de vacaciones vienes un poco despistado...”, admitió el centrocampista Bicho que, sin embargo, apuntó que “el ‘mister’ se encarga de meternos caña, de que estemos ‘enchufados’, así que seguro que llegamos al fin de semana metidos en el partido”.

El partido del domingo frente al Caudal será el primero de una segunda vuelta en la que el centrocampista de Sada explica que el único objetivo tiene que ser ir partido a partido. “En función de los próximos resultados, veremos hacia dónde podemos mirar: si hacia abajo, que esperemos que no, o hacia arriba a través de victorias”, señala el jugador cedido por el Deportivo que, por eso, recuerda que “lo primero es pensar en el encuentro del domingo y, cuando acabe, en el Guijuelo”.



fortín

Además, el estreno de la segunda vuelta le brinda al Racing la ocasión de seguir ganando partidos en su feudo, donde perdió seis de sus primeros ocho choques, aunque ganó los dos últimos. Bicho comenta al respecto que “queremos que A Malata sea un fortín, que los rivales vengan aquí con miedo...”. Es decir, que el futbolista confía en sumar en el estadio ferrolano la mayor parte de los puntos que se pongan en juego en esta segunda vuelta y, así, escalar en la tabla clasificatoria y, además, darle una pequeña felicidad a los seguidores.

Asimismo, a nivel personal el jugador nacido en Sada espera que el tramo definitivo le dé otra vez la ocasión de ser uno de los jugadores más utilizados. Si en la primera parte disputó 1.303 minutos, repartidos en 17 partidos, de cara al tramo final del torneo liguero del grupo I su objetivo es “jugar el mayor número de minutos para, de esta manera, coger mucha más confianza. Además, trataré de no tener ninguna racha mala o alguna lesión”.

Esa va a ser la forma de “ayudar al equipo en lo máximo que pueda” y, de esta manera, no repetir un final tan negativo como el de la pasada temporada en el Compostela. Entonces llegó con el cuadro de la capital de Galicia casi desahuciado y no fue capaz de remontar el vuelo para que, al final, consiguiese la salvación.