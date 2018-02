El Racing necesita varios triunfos para seguir con vida

Los aficionados del Racing no esconden la decepción por la mala trayectoria del equipo en las últimas jornadas, que le llevan a estar en una situación muy comprometida para conseguir la permanencia.

Después de cuatro derrotas consecutivas, en las que el cuadro verde fue incapaz de anotar ningún tanto, los seguidores racinguistas parecen demasiado desilusionados como para seguir creyendo en el equipo.

La única forma de levantar la moral de los aficionados sería con varias victorias consecutivas, que le permitan al conjunto departamental atisbar con algo más de optimismo lo que resta de competición.

La primera oportunidad la tendrá el equipo el sábado, ante un rival directo como es la Gimnástica Segoviana, otro de los conjuntos que está en puestos de descenso y que también se juega mucho en la contienda.

Por ello, una de las tareas que tiene por delante el cuerpo técnico de cara a esa cita, es levantar la moral de los jugadores y tratar de que el equipo sea mucho más intenso a lo largo de la confrontación.

Para la escuadra ferrolana ya no puede existir la relajación en ningún encuentro y tiene que mejorar su rendimiento en las dos áreas, primero para tratar de acabar con la sequía anotadora y también para mostrarse más solvente en defensa para no encajar tantos goles.

Por ello, Ricardo López tiene mucho trabajo por delante para tratar de buscar soluciones a los problemas que está mostrando el equipo en las últimas jornadas, entre ellos, que no está sabiendo atacar la defensa de tres centrales que le están planteando sus rivales.

Los jugadores continuarán esta mañana con la preparación del próximo enfrentamiento ante el cuadro segoviano, con la intención de variar esa dinámica negativa, que lleva a que los resultados no sean los esperamos y que el equipo esté más cerca de la Tercera División que de continuar un año más en la Segunda B.

El cambio de mentalidad de los futbolistas puede ser fundamental para poder dar ese cambio de rumbo que todos los aficionados racinguistas esperan de un equipo que tiene un potencial mucho mayor de lo que está demostrando esta temporada en los terrenos de juego.