El Racing llega a un acuerdo con el Celta para la cesión de Sergio de Paz

El Racing y el Celta han llegado a un acuerdo para la cesión de Sergio de Paz al cuadro verde hasta el final de la temporada.

De esa forma, el futbolista criado en la cantera racinguista retorna al cuadro verde, aunque ahora para enrolarse en la primera plantilla, de cara a ayudar en el lateral derecho, en el que Tena no tiene a ningún jugador específico en esa demarcación.

Sergio jugó en las categorías inferiores del equipo ferrolano hasta su primer año juvenil, en el que fue fichado por el equipo olívico, con la que aun tiene contrato hasta el 2020. Antes había militado en el Galicia de Caranza.

En la presente temporada no estaba contando con oportunidades en el filial vigués, por lo que decidió aceptar la propuesta racinguista para venir a su plantilla, con la aprobación de los dirigentes del Celta, que recuperarán al futbolista al finalizar la campaña.

Por otra parte, el entrenador racinguista, Miguel Ángel Tena, repasó ayer cómo están las negociaciones con los futbolistas que no cuenta y destaca, en primer lugar, sobre Álex Felip que “se le hizo una propuesta de rescisión de contrato con una cantidad económica, porque tenía una oferta sobre la mesa”.

Sin embargo, añade que “entre lo que le ofrecía el Saguntino y lo que le dábamos nosotros, dijo que no le compensaba, por lo que está esperando”.

En cuanto a Sergio Martín, Tena comenta que “creo que no le apareció ninguna oferta de Segunda B y no quiere bajar de categoría. Está buscando algo con su representante”.

Por último, en lo que se refiere a Velayos, el técnico dice que “ya sabe que no cuenta para nosotros y supongo que estará buscando un nuevo equipo”.