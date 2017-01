El Racing juvenil se impuso con solo nueve futbolistas

Siguen desarrollándose las diferentes competiciones autonómicas y nacionales de base, con resultados dispares para todos los equipos de la comarca, en los enfrentamientos correspondientes a la primera jornada del año.



liga nacional juvenil

Victoria del cuadro verde en su partido con el Calasancio

El Racing retornó a la senda de la victoria en el encuentro que dirimió en el terreno de juego del Calasancio, en un choque en el se adelantó en la segunda parte con un gol de Cibrán Tenreiro, empatando su rival, pero volviendo a ponerse por delante, con el 1-2 definitivo con un gol de Daniel Barcia. Cabe destacar que el cuadro verde anotó el tanto de la victoria cuando estaba con dos jugadores menos y con el centrocampista Edu Blanco como portero. Después de esa confrontación, el Racing escala hasta la cuarta posición.



liga gallega juvenil

Igualadas para los dos equipos de Ferrolterra

O Val recibió en su terreno de juego de Sinde al Boiro, y no pudo pasar del empate, ya que el choque terminó con el resultado inicial, después de que ninguna de las dos formaciones fuera capaz de anotar. De esa forma, el cuadro valexo se mantiene en la décima posición clasificatoria. Por su parte, el Galicia de Caranza también se tuvo que conformar con un punto en la contienda que disputó en su campo ante el Betanzos, ya que el choque finalizó con un 2-2. Brandán Otero, en la primera mitad, y José Torrente, en la segunda, fueron los goleadores de la escuadra de la ciudad naval. De esta forma, la escuadra local se queda en la novena plaza.



división honor cadete

Doble empate para las dos escuadras ferrolanas

El Galicia de Caranza no pudo pasar de la igualada en la contienda que dirimió en el terreno de juego del Bergantiños, Todos los goles fueron anotados en el segundo tiempo, siendo los autores del cuadro ferrolano Miguel Gallego y Eric Valcarcel. Así, el equipo ferrolano permanece en la decimosegunda plaza de la clasificación. Por su parte, el Racing se desplazó hasta Pontevedra para medirse al Bora, en una confrontación en la que ninguna de las dos formaciones fue capaz de superar a su contrincante, por lo que se llegó al final del tiempo reglamentario con el empate a un gol, marcando para los ferrolanos Brais González. De esa forma, el cuadro ferrolano baja hasta la décima posición.



liga gallega cadete

El filial racinguis perdió en el choque ante el Lalín

El Racing B no pudo puntuar en su contienda ante el EF Lalín ya que, después de adelantarse en el marcador gracias a un gol de David Beade, vio cómo su rival le dio la vuelta al marcador para imponerse por 1-2. De esa forma, el conjunto departamental sigue en la novena plaza.



liga gallega infantil

Triunfo y empate para los dos conjuntos de la ciudad

El campo de A Gándara acogió el encuentro entre el Racing y Lalín, un choque que resultó ser muy igualado y que se resolvió a favor del cuadro verde con un tanto de Pablo Herba en la primera mitad. Así, el conjunto local sube al cuarto puesto.v Por su parte, el Galicia de Caranza empató a tres tantos en su visita al feudo del Bergantiños, con goles anotados por Elias González, Mateo Rey y Daniel Quintela, que dejan al equipo en la novena plaza del grupo.