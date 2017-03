El Racing juvenil abandona las posiciones de ascenso

Las competiciones autonómicas y nacionales de base registraron el pasado fin de semana una nueva jornada de competición. Los equipos de la comarca lograron resultados de todo tipo en los enfrentamientos disputados.



LIGA NACIONAL JUVENIL

Derrota del cuadro verde en el partido frente al Lugo

El Racing juvenil sucumbió en el enfrentamiento que dirimió en el terreno de juego del Lugo B por un marcador de 3-2. El conjunto ferrolano encajó dos goles en la primera parte, mientras que Sergio Otero marcó antes del descanso. En la reanudación empató Luis Rodríguez, pero su rival marcó el definitivo 3-2. De esa manera, la escuadra verde cae al quinto lugar, fuera de los puestos de ascenso.



LIGA GALLEGA JUVENIL

Buena jornada para los conjuntos de la comarca

El Galicia de Caranza se impuso con claridad por 2-5 en la confrontación que dirimió en el terreno de juego del Xuventude Oroso. El conjunto ferrolano realizó una gran primera parte, con goles de Manuel Permuy, en dos ocasiones, y Hugo Vaamonde, lo que le valió para llegar al descanso con 0-3. En la reanudación marcaron Iago Seijo y Alejandro Fernández. De esa forma, el cuadro ferrolano sube hasta el sexto puesto de la tabla.

Por su parte, O Val recibió en su feudo de Sinde al Bertamiráns, al que superó por un marcador de 2-0. El cuadro valexo se puso por delante en la primera parte con un tanto anotado por Raúl Albela, mientras que en la reanudación aumentó la ventaja Diego Durán, por lo que el equipo naronés se queda en la novena plaza.



DIVISIÓN HONOR CADETE

Cara y cruz para los equipos de la ciudad naval

El Racing no tuvo ninguna complicación para conseguir la victoria en su visita al campo del Lugo. El cuadro verde inauguró el marcador en la primera parte por medio de Brais González, jugador que anotó dos tantos más en la segunda mitad, mientras que Álex Fonticoba marcó el otro para completar un claro 0-4. De esa forma, el cuadro verde sube al noveno puesto.



Peor suerte tuvo el Galicia de Caranza en el choque que disputó en su feudo ante el Val Miñor, ante el que sucumbió por 1-2. Al descanso ganaba el cuadro local con un gol conseguido por Iván Trujillo, pero su rival remontó en el segundo tiempo. Así, el equipo ferrolano desciende al decimocuarto lugar de la tabla.



LIGA GALLEGA CADETE

El filial racinguista se impuso en el encuentro ante el Conxo

Un solitario tanto de Hugo Suárez en la primera parte le dio el triunfo al Racing B en la contienda ante el Conxo, lo que permite que el conjunto de la ciudad naval se quede en la octava plaza.



LIGA GALLEGA INFANTIL

Resultados dispares para las formaciones ferrolanas

El Galicia de Caranza no opudo lograr un resultado positivo en el choque ante el Residencia, frente al que sucumbió por un resultado de 0-1, con un gol encajado en el segundo tiempo, por lo que se queda en el undécimo puesto.



Por su parte, el Racing recibió en su terreno de juego al colista Conxo y no tuvo compasión, ganando por 8-0. Martín Aguilar, Emilio Martínez, Pablo Herba, Lucas González, Noel Caramés, Iker Fernández e Isaac González, en dos ocasiones, fueron los anotadores. Después de este resultado, el cuadro verde sube hasta la quinta plaza.