El Racing intenta hacerse con los servicios de Juan Mera

Después de cerrar el fichaje de Joseba Beitia, los dirigentes del Racing tratan de concretar ahora la llegada del delantero del Celta B Juan Mera, al que el club departamental le ha hecho una oferta para intentar convencerlo para que firme el contrato.

La propuesta económica es importante y pasaría a ser uno de los mejores pagados de la plantilla, a pesar de que la cantidad que le ha hecho llegar la entidad ferrolana es menor de la que cobraba la pasada campaña en las filas del filial céltico.



Cabe destacar que Juan Mera es un futbolista formado en la cantera del Sporting de Gijón, que fue internacional en categoría inferiores y que estaba llamado a jugar en la Primera División.

Sin embargo, en el conjunto asturiano no estaban muy satisfechos con su progresión, lo que llevó a que le abriesen las puertas a marcharse al Celta B, con el que hizo una campaña, siendo uno de los fijos en las alineaciones.

El hecho de que el filial no consiguiese el objetivo marcado del ascenso a la Segunda División, desemboca en una gran reestructuración de la plantilla, que lleva a la salida de muchos futbolistas, entre ellos la de Juan Mera.

El Racing no ha desperdiciado la oportunidad para intentar hacerse con sus servicios y envió la oferta a su empresa de representación, que baraja más opciones, y están estudiándola con el futbolista para decidir por cuál decantarse .

Juan Mera es un jugador muy vertical, con mucho ­desequilibrio y con un potente lanzamiento, lo que le ha valido para marcar bastantes goles desde fuera del área. Se puede desenvolver tanto en la banda como por el centro, en la mediapunta.