El Racing hace una nueva oferta a Joseba, que se acerca al club

El entrenador del Racing de Ferrol, Miguel Ángel Tena, lleva insistiendo un par de semanas en que le gustaría contar en su equipo con el centrocampista Joseba Beitia, como ya lo intentó en el pasado mercado invernal, pero el jugador vasco no encontró la opción para que el Marbella le dejase salir.



Sin embargo, este año, el preparador levantino no dudó en volver a ponerse en contacto con el futbolista vasco para hacerle una propuesta, aunque otros conjuntos también hicieron lo mismo, entre ellos el Pontevedra.



La oferta racinguista no era la mejor económicamente y el club departamental quiso jugar la carta de lo bien que estuvo el centrocampista viviendo en Ferrol en su etapa del Somozas y con esa baza intentaba ganarse la confianza del futbolista.



Pasada una semana y que Joseba no se decantaba por ninguna de las propuestas, el club ferrolano se volvió a poner en contacto con el jugador para mejorar las condiciones que le había hecho llegar una semana antes.



Esa nueva oferta parece satisfacer los intereses de Joseba y de que vaya a responder afirmativamente al Racing para ponerse a las órdenes de Miguel Ángel Tena, a pesar de que también el Burgos hizo una última propuesta por más dinero que la del conjunto departamental.



Por ello, si no hay ningún cambio de última hora, a lo largo de la jornada de hoy se puede llevar a cabo la firma de toda la documentación necesaria para cerrar el pacto entre ambas partes y que Joseba Beitia se convierta en la tercera incorporación del cuadro verde para la próxima campaña. En el club no quieren pronunciarse y se limitan a decir que sí que es cierto que tiene una nueva propuesta, pero no lo van a hacer oficial hasta que no reciban el contrato firmado por el futbolista.



El jugador vasco tiene mucha calidad y tanto puede actuar de mediocentro como por delante de mediapunta, ya que es un futbolista con una gran capacidad asociativa.



Mercado

Con la llegada de Joseba Beitia, Miguel Ángel consigue uno de los dos mediocentros que dijo necesitar para completar la plantilla y se convierte en el duodécimo jugador sénior de la plantilla.



Los dirigentes del conjunto departamental siguen rastreando el mercado en busca de los jugadores que permitan hacer una plantilla para luchar por los primeros puestos.