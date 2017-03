El Racing dio la de arena

El Racing se marchó de vacío de El Plantío después de un partido que el Burgos dominó la primera parte y en el que, tras el descanso, el equipo ferrolano tuvo ocasiones para empatar. El conjunto local salió convencido de sus posibilidades ante un rival directo y desde el pitido inicial controló el choque en su mejor primera parte de toda la temporada. El cuadro verde, por su parte, posiblemente pagó los ajustes defensivos que tuvo que hacer y ya mediada la primera parte hizo un cambio, entrando Bicho por José Cruz y retrasando la posición de Catalá, provocado por el buen juego del equipo local, que a los veinte minutos se había adelantado tras un centro desde la izquierda de Carlos Ramos que Odei remató de cabeza en el segundo palo.

Tras el tanto siguió el festival de los locales y un minuto después Adrián Hernández dispuso de otra oportunidad, que salvó Mackay, mientras que Armiche probó fortuna con un lanzamiento que se marchó alto. Era el Burgos el que mandaba y el único que buscaba el gol. Así que el portero racinguista se tuvo que volver a lucir para atajar una vaselina de Armiche que podía haber significado el segundo tanto.

En esta situación, el Racing buscaba a Joselu pero tanto Odei como Popa solventaron con seguridad los ataques visitantes. Era una fase del encuentro en la que apretaba el Racing, aunque su adversario se replegaba bien. De hecho, el Burgos seguía perseverando y de esa forma llegó su segundo tanto tras un centro de Armiche desde la derecha que fue rematado también de cabeza por Carlos Ramos en el palo contrario. El gol supuso un duro mazazo para el cuadro verde, que no pudo acortar distancias antes del descanso. Y aun tuvo la suerte de que Prosi perdonó el tercero, después de que su cabezazo se fuese desviado por poco.

AMBICIÓN

Tras la reanudación el Racing salió con ambición y la entrada de Mendi puso en aprietos al portero local ya en la primera pelota que tocó. Fue el preludio del gol, que llegaría en una notable combinación de Bicho, Mendi y Joselu, que remató a la red. El técnico Miguel Ángel Tena buscaba más profundidad que en la primera parte y, a pesar de que el Burgos reaccionó, ambos pudieron marcar en un tramo de ritmo muy alto –Joselu casi lo logra en un balón que salió rozando el palo–.

En la lucha táctica, el entrenador del Burgos dio entrada a un tercer central para controlar a Mendi y Joselu y, desde ese momento, el cuadro local se mostró más sólido, a pesar de que los delanteros racinguistas combinaron varias veces. Así, el Racing quería aprovechar los errores del Burgos en el centro del campo, donde las prisas y la ansiedad le hacían perder balones con facilidad. El equipo ferrolano seguía perseverando y Joselu monopolizando casi todas las jugadas de ataque. Así, otro remate suyo fue detenido por el meta Toni, mientras que la defensa del Burgos tenía que recurrir a las faltas para detener a un adversario que salía a la contra con mucha velocidad.

El equipo ferrolano se hizo de esta manera acreedor al empate ante un Burgos que solo estaba pendiente de mirar el reloj. Sin embargo, en una contra, Catalá se vio forzado, como último defensor, a derribar de forma aparatosa a Armiche y se fue al vestuario a casi diez minutos para el final. Aun así, el Racing no se rindió y Joselu tuvo dos oportunidades más, pero la suerte no estuvo del lado del cuadro verde, que no logró su objetivo.