El Racing, a dar el paso final

Al Racing ya solo le queda un paso para sellar la permanencia, el objetivo que se ha visto obligado a buscar esta temporada. Con 41 puntos en su casillero y siete de ventaja sobre las posiciones de peligro, al equipo ferrolano solo lo separa una victoria –puede que ni eso o tal vez sea necesario un poco más–, el equipo ferrolano se presenta al encuentro que lo enfrenta al Tudelano esta tarde –17.00 horas, Ciudad de Tudela– con la intención de sumar los tres puntos para certificar su continuidad en la categoría de bronce nacional y empezar a pensar en metas mayores.



También para dar carpetazo a una mala racha de resultados lejos de A Malata que lo han llevado a no ganar en los siete últimos partidos que ha jugado como visitante. Desde el triunfo que logró en el feudo del Somozas, el cuadro verde ha sumado cuatro empates y tres derrotas en sus encuentros, algo que le impidieron tener antes la tranquilidad de la que ahora sí que goza. En cambio, su rendimiento como local está siendo últimamente muy bueno, así que su idea es trasladar este nivel a las citas en las que actúa de visitante de cara a mejorar su situación.



Diferencia

Su dinámica es justo la contraria del rival, puesto que el Tudelano ha sumado más puntos lejos de su campo que en su propio feudo. Es un síntoma de que su estilo de juego le hace sentirse más cómodo cuando no tiene que llevar el paso del juego que cuando tiene que hacerlo. Así que el cuadro verde tendrá que esmerarse en no perder demasiados balones en el centro del campo, porque es ahí cuando el cuadro navarra ofrece sus mejores prestaciones a través de las rápidas transiciones defensa-ataque que realiza y de la capacidad de sus jugadores ofensivos para rematar los centros que se pueden servir desde cualquiera de las bandas.



Con casi toda su plantilla en condiciones de hacer frente al encuentro de esta tarde, el Racing tratará de hacer valer la capacidad de sus futbolistas para conseguir una victoria que lo acerque a su objetivo. Además, la seguridad defensiva se presenta como una de las claves para sumar los tres puntos. Es algo que no ha sido capaz de hacer precisamente desde la última vez que ganó fuera de casa y que, en cambio, sí logró en varias de sus últimas victorias en el campo de A Malata –ante Pontevedra, Lealtad u Osasuna B–. Será la manera de aproximarse a una salvación que está prácticamente conseguida, a falta tan solo de un empujón final que lo convierte en matemático.



Sería también la manera de redondear una segunda vuelta en la que el cuadro verde ha rendido mucho mejor que en la primera, como lo demuestra el hecho de ocupar la cuarta posición en este tramo de la competición regular. l