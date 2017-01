El Racing confirmaque va a más

Año nuevo, Racing nuevo... o al menos recuperado. La goleada que le endosó al Caudal confirma que la mejoría exhibida en la parte final de la primera vuelta tiene visos de continuar, lo que comienza a reflejarse en la tabla clasificatoria del grupo I. Ahora el equipo ferrolano ya es séptimo y, pese a que las cuatro primeros posiciones continúan a una distancia prácticamente insalvable, la segunda vuelta le abre un nuevo abanico de posibilidades.



De todas formas, lo visto en la primera parte pareció que el parón navideño había dejado al Racing sin el ritmo con el que había acabado 2016. Así que sus intentos por llevar el peso del partido no llegaron a buen puerto, puesto que ni combinó la pelota con facilidad ni fue capaz de generar situaciones de peligro delante de la portería de su rival. Por eso el encuentro daba la sensación de ser uno de esos que se deciden a través de pequeños detalles, sobre todo a favor del que marca el primer tanto, aunque en realidad ningún equipo llegó a crear demasiadas situaciones de auténtico peligro como para hacerlo.

Un disparo del visitante Javi Sánchez tras ganar la espalda de la defensa rival, que se fue a las manos del portero Sergio García, y un mano a mano de Joselu que no fue capaz de resolver frente al portero fueron las únicas opciones de abrir el marcador. De todas maneras, el empate sin goles con el que acabó el primer acto fue el mejor reflejo de lo que se había visto sobre el campo.



explosión

La situación después de que comenzase el segundo tiempo no parecía mucho mejor –eso sí, la defensa de cinco jugadores con la que el Caudal empezó el partido pasó a ser de solo cuatro–, pero el tanto de Bicho, cuando no se habían llegado a los diez minutos de la segunda parte, serenó la situación. El gol llegó tras una jugada de Armental por la derecha que finalizó con un pase que el futbolista de Sada remachó al fondo de la portería. Y, por si fuese poco, los mismos protagonistas repitieron jugada algo menos de diez minutos después –en este caso, tras la apertura a banda de Joselu–, lo que terminó de tranquilizar la situación.



Con el partido, sino resuelto, sí encarrilado, el Racing aprovechó los espacios que dejó su rival para crear más opciones de marcar. Así llegó el tercer tanto, anotado por Dani Benítez al resolver la situación de mano a mano en la que lo había dejado el pase del recuperado Pablo Rey. Era la confirmación de la evolución que ha experimentado un Racing al que no le hizo falta completar un encuentro completo a buen nivel para llevarse los tres puntos del partido y seguir su mejoría.

Incluso, para redondear el encuentro, el Racing consiguió un cuarto tanto en una jugada que casi fue un calco de los dos primeros goles. Lo que pasa es que esta vez cambiaron los protagonistas, porque Joselu fue el que dio el pase desde la banda derecha y Pablo Rey el que se encargó de remachar. Fue la acción que terminó de dibujar el resultado de un encuentro que, sobre todo, confirma que el Racing va a más. Solo falta saber hasta dónde puede llegar en la liga regular.