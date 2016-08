El Racing cambia de registro para hacer frente a la Copa del Rey, un torneo que en las últimas temporadas no le ha traído noticias demasiado buenas. Un año más, sin embargo, el equipo ferrolano la afronta con la ilusión de superar tres eliminatorias para tener así la oportunidad de enfrentarse a un equipo de la máxima categoría que esté disputando competición europea. Para ello necesita superar su primer obstáculo, el la que lo enfrenta al Zamora esta noche –21.00 horas, A Malata–, con la intención de obtener una victoria que le dé paso a una segunda ronda que también jugaría en feudo propio, contra Atlético Cirbonero o Ponferradina.

Tan solo tres días después de la derrota liguera ante el Guijuelo, el Racing espera desquitarse con una victoria y, si es posible, que esta venga acompañada de un buen juego. Para ello espera potenciar las virtudes demostradas el pasado domingo contra el cuadro “chacinero” y corregir los errores cometidos en ese encuentro. Será la manera de dar tranquilidad a un entorno preocupado por el hecho de tener solo un punto después de dos jornadas y que quiere que el cuadro verde empiece a ganar partidos de una manera regular para acercarse a la zona alta de la clasificación.



alternativas

El cambio de competición podría hacer disfrutar de minutos a los jugadores que menos han tenido en lo que va de campeonato liguero. “Pero ganar es la prioridad. Si después juega gente que no formó en el partido del pasado domingo, bien”, indica el técnico Míchel Alonso. Empezando por la portería, donde Sergio García podría ocupar el lugar que Mackay lució en los dos encuentros del campeonato liguero. Siguiendo por el lateral Velayos que, después de tramitada su ficha tras recibir la documentación que necesitaba de Rumanía, podría debutar con la camiseta verde. Además, jugadores como Sergio Martín, Julio Delgado o Brais Abelenda podrían disfrutar de minutos para, de esta manera, mostrar el “fondo de armario” que tiene el cuadro verde para hacer frente a esta temporada.

Enfrente va a estar el Zamora , un equipo de inferior categoría y que esta campaña tiene unos objetivos más modestos que la pasada, en la que se proclamó campeón de su grupo en la lucha por el ascenso a Segunda B. Esta vez, con una plantilla que destaca por su juventud y por contar con jugadores de la zona, su intención es la acabar en la zona alta de la tabla clasificatoria, pero sin el ascenso como objetivo ineludible. Es por eso por lo que el cuadro verde no quiere ningún tipo de confianzas para pasar la eliminatoria y, de esta manera, estar un poco más cerca de enfrentarse a un grande del fútbol español, algo que supondría un éxito a nivel deportivo y económico dentro de la competición. Además, sería la manera de empezar a caminar hacia la buena senda.