El Racing cadete no fue capaz de pasar del empate

Siguen desarrollándose las diferentes competiciones autonómicas y nacionales de base, con resultados dispares para todos los equipos de la comarca, en los enfrentamientos celebrados durante el fin de semana.



liga nacional juvenil

Victoria del grupo racinguista en su contienda ante el Conxo

El Racing sigue manteniéndose en la parte alta de la tabla, gracias a la victoria que consiguió por 2-0 en la contienda ante el Conxo. Después de llegarse al descanso con el marcador inicial, el conjunto departamental estrenó su casillero con un remate de Luis Rodríguez, mientras que su compañero Javier Rey certificó el triunfo con el segundo. Después de esa confrontación, el Racing se mantiene en la cuarta posición, que le daría el ascenso de categoría.



liga gallega juvenil

Igualada y triunfo para los dos cuadros de Ferrolterra

O Val se desplazó hasta el terreno de juego del Atlético Coruña, y no pudo pasar del empate, ya que el choque terminó con el resultado de 1-1, después de que el conjunto valexo se adelantase, en el minuto 17, con un gol de Raúl Albela, aunque rápidamente su rival volvió a equilibrar el choque. De esa forma, el cuadro naronés se mantiene en la décima posición.

Por su parte, el Galicia de Caranza también se desplazó en esta jornada al feudo del Viveiro y el conjunto departamental se impuso por claridad por 0-3. José Torrente, en la primera parte, y Manuel Permuy e Iago Seijo, en la segunda, fueron los autores de los tantos. De esta forma, la escuadra ferrolana se queda en la novena plaza.



división honor cadete

Mala jornada para las dos escuadras ferrolanas

El Galicia de Caranza no pudo conseguir un resultado positivo en la contienda que dirimió en su terreno de juego del Choco, ya que el cuadro local encajó un tanto en la segunda parte, que conllevó el triunfo del conjunto visitante por 0-1. Así, el equipo ferrolano baja a la decimotercera plaza.

Por su parte, el Racing también jugó como local, recibiendo al Areosa, en una confrontación en la que ninguna de las dos formaciones fue capaz de marcar, por lo que se llegó al final del tiempo reglamentario con el empate inicial, lo que provocó un reparto de puntos. De esa forma, el cuadro ferrolano permanece en la décima posición.



liga gallega cadete

El equipo verde perdió en el encuentrro frente al Boiro

El Racing B no pudo lograr un resultado positivo en su contienda ante el Boiro, ya que acabó perdiendo por 5-1, anotando el tanto del honor Adrián Naveiras. De esa forma, el conjunto departamental sigue en la novena plaza.



liga gallega infantil

Triunfo y empate para los dos conjuntos departamentales

El Galicia de Caranza recibió en su campo al San Tirso, en un choque con emoción hasta el final y que ganó por un apretado 3-2. El cuadro ferrolano remontó un 0-2 adverso con goles de Raúl Martín, Antón Roca y Mateo Rey Así, el conjunto local sube al octavo puesto.

Por su parte, el Racing empató a dos tantos en su visita al feudo del Bertamiráns. El conjunto departamental se adelantó en dos ocasiones, por medio de Pablo Herba, pero vio cómo su rival le empataba otras tantas, lo que lo dejan en la cuarta posición de la clasificación.