El Racing buscará cambiar su dinámica negativa a domicilio

Quedan solo siete jornadas para que termine la liga regular en Segunda División B y los jugadores del Racing dejarán de competir antes de lo que viene siendo habitual en las últimas temporadas, ya que este año no disputará la fase de ascenso.



El club ferrolano no pudo aguantar en ningún momento el ritmo impuesto por los tres equipos de cabeza de la tabla, que ya han logrado la clasificación para intentar estar el próximo año en la Segunda División. En cuanto a la cuarta plaza, va a ser la más “barata” de los últimos años, ya que la previsión es que con sesenta puntos le lleguen al Pontevedra para conseguir el objetivo.



Una vez que parece que la permanencia está muy cerca –podrían llegar los puntos que tiene ahora el cuadro verde para salvarse–, la nueva meta que tiene que ponerse el club de la ciudad naval es la disputa de la Copa del Rey la próxima temporada y para ello las dos próximas jornadas son muy importantes, ya que se medirá a dos conjuntos que luchan por lo mismo, el Tudelano y la Ponferradina.



Desde la plantilla apuntan a que solo se centran en el enfrentamiento que el domingo dirimirán en el feudo navarro, ya que esperan truncan la mala racha que lleva el equipo departamental cuando juega de visitante, que es el gran handicap que le impide estar mucho más arriba en la clasificación.



Mientras que en A Malata se está mostrando muy regular, en los desplazamientos no acaban de llegar buenos resultados, como viene demostrado con el hecho de que no es capaz de sumar tres puntos a domicilio desde que lo hiciera el 27 de noviembre en Somozas.



Esa es una rémora importante para el equipo que quiere solucionar ante el conjunto navarro, aunque es consciente de que la cita no es nada fácil, ya que se trata de un rival muy potente en su feudo y que ha ido mejorando con el paso de las jornadas.



En principio, está previsto que para esa cita, Miguel Ángel Tena ya pueda disponer de todos los componentes de la plantilla, porque Sergio de Paz ya entrena con normalidad con el grupo y también se confía que Dani Benítez ya esté recuperado de los problemas físicos que le llevaron a tener que retirarse del enfrentamiento ante el Osasuna B.



El técnico local comenta que “no queremos mirar más allá del partido ante el Tudelano y hasta que la clasificación nos indique que estamos matemáticamente no nos vamos a plantear más cosas. Lo primero es tratar de ganar en campo contrario, que es nuestra asignatura pendiente para poder acabar la temporada con más tranquilidad”.



Para esa cita del domingo no se descarta que el preparador racinguista refuerce el centro del campo y que sea el día en el que Rafa García salga en el once inicial.