El Racing busca la tercera ronda

Esta tarde el cuadro verde tiene una nueva cita con la competición, pero en este caso con la Copa del Rey con la disputa de la segunda eliminatoria del torneo, que lo medirá al Atlético Cirbonero. La cita está programada para las 20.30 horas, en el campo de A Malata, y será dirigida por el colegiado asturiano Álvaro Alonso Prendes.

Sobre el papel, el conjunto departamental es el favorito para superar la ronda por dos motivos. Primero, porque es de superior categoría que su rival y, segundo, porque juega como local, lo que siempre suele ser una ventaja.

Sin embargo, el cuadro navarro llega con mucha ilusión, después de dar la sorpresa en la anterior eliminatoria, al superar a la Ponferradina, en la tanda de penaltis, después de llegar al final del tiempo reglamentario con empate en el marcador.

Por ese motivo, los jugadores racinguistas no se deben de confiar porque el adversario juegue en Tercera, ya que en el fútbol muy pocas veces impera la lógica, aunque están convencidos de poder derrotar a su contrincante y, con ello, poder entrar en el sorteo de la tercera eliminatoria del campeonato, la anterior a poder enfrentarse con una escuadra de la Primera División.

Dados los problemas físicos que atraviesan varios de los componentes de la plantilla, el cuerpo técnico va a disponer de los justos para poder confeccionar la convocatoria.

Por ello, Míchel Alonso no va a poder realizar todas las rotaciones que le gustaría, ya que, principalmente en defensa, tiene pocas opciones de variar los jugadores que actuaron en el choque anterior.

Es seguro que no van a poder estar sobre el terreno de juego Juan Martínez, Dani Benítez y Aitor Pascual y veremos a ver cuál es la decisión que toma el entrenador con Maceira, aunque es probable que no se apure su recuperación para que pueda estar en condiciones de cara al choque del próximo domingo frente al Racing de Santander.

El entrenador racinguista comenta sobre el choque que “tengo pocas referencias, aunque pude hablar con tres entrenadores y todo el mundo dice que deberíamos pasar. Eso es lo que queremos y que los jugadores sigan creciendo y cogiendo confianza para los siguientes encuentros”.

Además, el preparador también indica que “lo que tenemos que hacer es salir intensos al campo y no precipitarnos. Estoy seguro de que vamos a crear ocasiones y debemos de tener tranquilidad para anotarlas”.

Cabe destacar que para el encuentro de esta tarde, el Consejo de Administración del cuadro verde decidió abrir solo la localidad de tribuna, teniendo que pagar los abonados del club mayores de doce años una entrada de cinco euros, mientras que los que sean menores de esa edad entrarán gratis.

Por su parte, el público tendrá que abonar diez euros para acceder al recinto, mientras que los menores de doce años pagarán solo un euro.