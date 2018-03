Una liguilla a seis partidos determinará el nombre de los dos equipos que darán el salto a la elite del voleibol masculino nacional. Un formato bien conocido para el Intasa San Sadurniño, que en su segundo asalto consecutivo a la fase de ascenso sabe que el margen de error en este tipo de campeonatos es mínimo. Los primeros duelos marcan tendencia y por eso el cuadro de Ferrolterra ha señalado en rojo el choque que esta tarde, a las 19.30 horas, lo medirá al Emevé. Porque es el primero, pero también porque el otro conjunto gallego es, sin duda, uno de los principales candidatos a meterse en esas dos primeras plazas.



Y como quien da primero da dos veces, el Intasa San Sadurniño no contempla otra posibilidad que plantarle cara y doblegar a un adversario al que los precedentes inmediatos dictan que ya le ha ganado en liga... pero que también ha perdido con él en el campeonato regular. Apenas hay secretos entre las dos formaciones gallegas que no solo se han visto las caras en reiteradas ocasiones en los últimos tiempos, sino que cuentan con jugadores que han jugado en ambos lados. Los más recientes, los dos centrales del Emevé, Boris y Manel Blanco, que jugaron un papel determinante –el último como jugador-entrenador– en los éxitos recientes de la entidad de San Sadurniño.

Precisamente sobre ambos, junto con los “cuatros”, recae buena parte del potencial de un Emevé que ha ganado con solvencia la liga regular y la Copa del Príncipe y que aspira a seguir cosechando éxitos. La formación lucense cuenta con una plantilla muy equilibrada, con buena recepción y gran solvencia en la red y que, aunque perdió recientemente a una de las referencias de su juego, Víctor Bouza, ha sabido superar su marcha.



Fisuras

Un rival que aparentemente tiene pocas fisuras, pero que el Intasa San Sadurniño espera resquebrajar llevando su juego a aquellas zonas donde es menos potente. Buena parte de las opciones de los anfitriones dependerán, eso sí, de que mejoren en el saque, faceta de juego que les ha costado más de un disgusto esta campaña.

Pero, sin duda, el gran quebradero de cabeza del Intasa es a día de hoy el estado físico de su plantilla. Con Marcos Piñón “Pakito” descartado, la “maldición del líbero” persigue al conjunto de San Sadurniño pues su sustituto, Pablo Gómez Parga, sufrió un fuerte golpe en el costado durante el último encuentro que lo ha tenido entre algodones toda la semana. Su concurso es vital pues, tras las lesiones, el Intasa no cuenta con ningún efectivo específico para esta demarcación.

Esta tarde el balón estará en juego en busca de una victoria que allane el camino.