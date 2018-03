Que la racha no tenga fin

Entrar en las diez últimas jornadas del campeonato liguero del grupo 1 tras una victoria y un empate es, para el entrenador del Racing, Ricardo López, hacerlo en “un buen momento”. El técnico destacó en los partidos ante Gimnástica Segoviana y Unión Adarve “el compromiso de la gente, la implicación... y eso me hace ser optimista de cara al domingo. Estamos en una buena racha... y de aquí al final ya no paramos”.

Los partidos que el Racing juegue en A Malata serán especialmente importantes para acercarse a las posiciones de permanencia –“hay que sacarlos como sea”, enfatiza el técnico–. Y para ello confía en darle continuidad al cambio de imagen mostrado por el equipo ferrolano tras la derrota sufrida en Pontevedra. “Este partido es para rubricarlo. Soy optimista, porque la gente ha sabido estar después de cuatro derrotas consecutivas, no se han venido abajo, sino que la plantilla ha reaccionado. Es digno de admirar que no hemos bajado los brazos... y ahora estamos con más ilusión que nunca”.



Mentalidad

Ricardo López cree que, después de un empate como del domingo pasado frente al Unión Adarve, “lo que tiene que quedar en nuestra rutina es el esfuerzo que hicimos, la intensidad, la concentración, la manera en la que hicimos frente al partido”. Así, que de cara al encuentro de mañana, el preparador madrileño espera que prolongue una dinámica que le ha hecho tener opciones de ganar en todos los partidos menos frente al Pontevedra.

Por último, y como es habitual, el técnico madrileño hizo un llamamiento a la afición para que apoye al equipo ferrolano en el partido del domingo. “Ahora más que nunca, el aficionado del Racing tiene que estar apoyándonos. Por eso le pido encarecidamente que venga el domingo, que apoye y que nos ayude”, asegura.