Un punto que da confianza

Si del desarrollo del partido depende que un empate signifique sumar un punto más que perder dos, la igualada que consiguió el Racing en el choque que ayer lo enfrentó a su homónimo santanderino tiene más de victoria que de derrota. De poco más de una ocasión dispuso la escuadra visitante en este compromiso que, a pesar de que tampoco tuvo que soportar un continuo bombardeo de opciones de su rival, encontró un gran botín a este discreto bagaje ofensivo ante un adversario que la temporada pasada era directo en la lucha por el título, pero que esta campaña está muy por encima de la situación en la que está el conjunto ferrolano.

No fue tan impetuoso como se esperaba el arranque del Racing de Santander, así que su homónimo ferrolano, bien plantado en su parcela defensiva –incluido el estreno del mediocentro Gonzalo– vio con relativa tranquilidad los acercamientos de un rival que no generó más peligro que a través de algunos centros el área. La poca velocidad que tuvo el equipo local a la hora de mover la pelota hizo que el peligro no rondase la meta de un cuadro visitante que, por contra, sacó un provecho máximo de su primera llegada al área contraria. Fue tras una pelota suelta en mediocampo, junto a la banda derecha, que finalizó con un centro de Catalá al área, hacia un Joselu que, a pesar de no tocar la pelota, sí despistó lo suficiente al meta para que la acción finalizase en gol.

El tanto dejó un poco aturdido a un Racing de Santander impreciso a la hora de combinar y despistado a la de defender, así que el cuadro visitante dispuso de un par de oportunidades que pudieron hacerle marcar su segundo gol. Sin embargo, los desviados tiros de Pablo Rey y, sobre todo, de Joselu después de que el pase de Bicho lo dejase perfilado ante la meta rival no encontraron el premio buscado. Por eso, pasado este momento de zozobra, la escuadra local se respuso de cara a la parte final de la primera parte, en la que sí apretó y tuvo opciones –especialmente por medio de su goleador Aquino– que, por ir desviadas o por la buena intevención del meta Sergio García, no llegaron a colarse en la meta.

volcado

La desventaja en el marcador del Racing de Santander lo “obligó” a volcarse en busca de la meta visitante en la segunda parte. Pero lo que no esperaba encontrar era que su homónimo de Ferrol se replegase de una forma tan intensiva. De hecho, tras el descanso el cuadro visitante apenas entró en campo de su adversario y, claro, el equipo santanderino sitió, cada vez más, la portería de los pupilos dirigidos por Miguel Ángel Tena, que a poco más de veinte minutos para el final del tiempo reglamentario vieron cómo el cuadro local empataba con el remate de Álvaro Muñiz después de una jugada a balón parado que la defensa visitante no pudo despejar con anterioridad.

Al empate le siguió un tramo final de agobio del Racing cántabro que, de todas maneras, no tuvo la claridad necesaria como para traducir este empuje en situaciones claras para marcar. Ni el juego directo ni los intentos de combinación encontraron el premio del disparo a portería –solo un tiro de Pau Miguélez, que se marchó ligeramente fuera, estuvo a punto de ser gol–, así que el equipo ferrolano, que terminó el partido en inferioridad numérica tras la expulsión de Catalá, resistió para lograr el empate.

Fue un punto que a la escuadra de la ciudad naval no le sabe del todo mal porque, al menos, le permite sumar frente a uno de los importantes de la categoría y le da confianza de cara a volver a entrar, otra vez, en una línea positiva de resultados.