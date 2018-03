El proyecto del Fendetestas cuaja con el ascenso a Primera División

Cinco años han tenido que esperar los integrantes del primer equipo del Fendetestas de As Pontes para volver a decir “estamos en Primera”. Pero cinco años aprovechados al máximo. Un lustro en Segunda Territorial que no ha pesado en las filas de los verdes, al contrario, ha servido para conformar un sólido y compacto bloque, el mismo que se encargó de doblegar el pasado sábado al Zalaeta en la final del play-off disputado en el campo de O Poboado.



Era la segunda final de los de la villa en su camino de regreso a la elite –en la primera cayeron ante el Keltia de Ourense–, y no tuvieron que esperar a la tercera, venciendo por 23-3 en un choque más igualado de lo que refleja el marcador final, especialmente en la primera parte. En esta, los herculinos –que tuvieron en sus filas a varios integrantes del Rugby Ferrol– contaron con una última ocasión para irse por delante al descanso, si bien fueron los anfitriones los que contaron con este privilegio (7-3). Y ya en la segunda parte, el duelo tuvo un clarísimo color local, con un Fendetestas unido y superando a su rival, especialmente en las fases estáticas del juego en un lleno campo de O Poboado –cedido para la ocasión gracias al Concello y al CD As Pontes–



Un triunfo final que asimismo refleja la solidez del Fendetestas durante toda la campaña regular en un ejercicio en el que, si bien los ponteses se destacaron un tanto del resto de formaciones, no hubo un claro dominador como en campañas anteriores, como señala Xose Montero, uno de los “veteranos” del equipo. Un ascenso que él mismo atribuye a que “levamos cinco anos co mesmo equipo, algún que comezou con 18 anos, e é un grupo moi compensado e compenetrado”. Un trabajo en equipo que ahora quieren llevar a la elite gallega, eso sí, “imos pelexar co que temos”, comenta Montero, alejándose de grandes fichajes y apostando por el crecimiento del club desde la base. Una cantera –la de una escuela que cuenta con casi una veintena de jóvenes deportistas– que, precisamente, fue la encargada de abrir la jornada deportiva del sábado, con su entrenamiento en el pabellón de A Magdalena. Esta “fiesta del rugby” contó también con la disputa de un duelo amistoso entre el Rugby Ferrol y el Muralla de Lugo –equipos en los que forman varias jugadoras pontesas–, que tuvieron la ocasión de poder jugar por primera vez delante de los suyos y, además, en el campo de O Poboado.