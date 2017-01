Preparados para lo difícil

A partir de mañana comienza lo difícil. Así es como el entrenador del Racing, Miguel Ángel Tena, cree que son las segundas vueltas de cualquier campeonato liguero, en este caso el de Segunda B. “Por un lado, porque ya has jugado contra todos los rivales, tienes una referencia más de ellos y, por otro, porque todos aprietan más para conseguir sus objetivos: los de arriba, para clasificarse para la fase de ascenso; los de abjo, para salvar la categoría”, dice el preparador castellonense, que recuerda que “nosotros tenemos un objetivo muy claro, que es conseguir lo salvación lo más rápido que seamos capaces”.

En vista de las problemas que se va a encontrar en la segunda vuelta liguera, el entrenador del Racing espera darle continuidad al buen nivel mostrado en la parte final de la primera vuelta del campeonato, especialmente en el último mes. “Va a ser una segunda vuelta muy dura, porque todo el mundo va a querer conseguir sus objetivos cuanto antes. Así que, después de lo mal que lo hemos pasado todos a lo largo de la primera vuelta y haber salido un poco de la zona baja, tenemos que pensar en ir partido a partido, porque las distancias siguen siendo muy cortas”, recuerda.



rival

El primer adversario de la segunda etapa liguera será el Caudal, un rival que Tena cree “muy peligroso”, como ya demostró en el partido que disputó en la última jornada de 2016 contra el Pontevedra. “Nos va a poner las cosas muy difíciles, como tenemos la prueba en el partido de la primera vuelta, donde el Racing no fue capaz de conseguir la victoria”, recuerda. De ahí que el preparador del cuadro verde apunte que “tenemos que pensar solo en este partido, en sumar los tres puntos y salir de los lugares peligrosos”.

Para acomodarse en la zona tranquila de la tabla clasificatoria, el técnico racinguista tendrá la ventaja de que cuenta con casi toda su plantilla en condiciones. Tan solo Juan Martínez, lesionado en su rodilla derecha el pasado martes, será baja para el partido de mañana. En cambio Pablo Rey, pese a no estar al máximo, sí acudirá a la convocatoria.