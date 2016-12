El preparador del Racing solo quiere oír hablar del partido ante el Caudal

Aunque en los últimos cuatro encuentros, el Racing ha sumado tres victorias y un empate, y es el conjunto, junto con el Racing de Santander, que más puntos ha sumado en ese tramo, su entrenador no quiere que la gente piense en la promoción de ascenso, y se centre solo en ganar el siguiente encuentro.

El técnico castellonense comenta que “no hemos hecho nada que nos pueda hacer pensar en la promoción, porque seguimos a muchos puntos y mi mira está puesta en el enfrentamiento ante el Caudal, que esperemos que sirvan para sumar tres puntos más”.

El preparador va más allá cuando manifiesta que “estamos tratando de mejorar cosas y de hacernos menos vulnerables y creo que en las últimas semanas lo hemos conseguido. La idea que tenemos es reforzar el centro del campo y, a partir de ahí, crecer, porque arriba tenemos gente que tiene mucha velocidad y que puede crear peligro, pero no podemos hablar de otra cosa que no sea llegar cuanto antes a los cuarenta y seis puntos y luego ya veremos cómo estamos”. Tena está contento con el trabajo que están realizando sus futbolistas y comenta que “la gente lo ha dado todo, aunque unas veces han salido las cosas bien y otras no tanto, pero todo el mundo se ha entregado y por eso hemos mejorado, por el compromiso de todos”.

Por ese motivo, el preparador reconoce que “hace un mes le hicimos un planteamiento a los jugadores a la hora de concretar las vacaciones que dependían de los resultados de los últimos cuatro partidos. Como no perdieron ninguno y sumaron el número de puntos apalabrado, pues disponen de algún día más de vacaciones”.