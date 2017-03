¡Preparadas para todo!

Zafarrancho de combate en Esteiro. Hoy puede ser un gran día. Un día para hacer definitivamente historia o un día para afianzarse en el camino bueno... pero, al fin y al cabo, un día para disfrutar de este gran sueño en el que el Star Center Uni Ferrol ha convertido su temporada. El cuadro departamental recibe esta tarde –19.00 horas– al Zamarat zamorano consciente de que existe una posibilidad de que, si los resultados se confabulan en su favor, pueda dejar vista para sentencia su clasificación para el play-off.

En el equipo y su entorno más cercano prefieren no pensar en ello y seguir trabajando con la misma rigurosidad y mentalidad que tan buen rendimiento le ha dado hasta ahora. Además, en cualquier caso, las cuentas pasan por ganar al Zamarat –y que Cadì La Seu y Gipuzkoa pierdan– y en eso es para lo que la plantilla ferrolana se ha conjurado en una semana intensa de trabajo.

Intensa y, en cierta medida, sobresaltada, pues María Pérez Araújo se ha perdido varias sesiones de entrenamiento aquejada de una inflamación en un pie. La jugadora ha estado entre algodones para poder recuperarse para un partido para el que está totalmente descartada Ana Suárez, pues aunque su tendón está cicatrizado, los médicos le han aconsejado tomarse con calma su rehabilitación.

Sin la base en pista, perder también a la ala-pívot sería sumar una muesca más a su cuenta de contratiempos, aunque en este caso sin mucho margen de maniobra, pues Araújo, sin ser una pívot nata, es una de las dos únicas jugadoras específicas, junto con Bea Sánchez, con las que cuenta el Star Center Uni Ferrol, para este puesto.

Enfrente, el Zamarat sorprendió la pasada semana a uno de los conjuntos que aspiraba a disputar el play-off, el Mann Filter. Un claro aviso de sus intenciones en un final de temporada en la que las castellano-leonesas se están jugando la continuidad en la máxima categoría. Precisamente, ese triunfo ante el conjunto zaragozano las acercó a un objetivo que podrían zanjar si ganan en Ferrol. Justo lo que pretende evitar el Star Center, que extremará las precauciones ante un equipo que se ha mostrado muy irregular esta campaña pero que, de enero a esta parte, gracias a varios refuerzos, ha mejorado notablemente sus prestaciones y, si bien las victorias no le han acompañado –solo ganó a Gran Canaria, Promete y Mann Filter–, sí se ha mostrado mucho más competitivo, poniendo en aprietos a adversarios de la talla del propio Promete, Cadì La Seu o Gipuzkoa.

Por eso, Lino López no se fía –“es un equipo que hace ataques rápidos y con jugadoras de mucho talento”, advierte”– a pesar de confiar de que, con el trabajo y la capacidad de superación que están mostrando sus pupilas pueden alcanzar su decimocuarto triunfo, cuarto seguido y poner pie y medio en el play-off.