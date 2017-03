Un premio a la temporada

Jugar contra el Lealtad tuvo premio para Víctor Vázquez. El partido del pasado sábado fue el vigésimo quinto del campeonato en el que el defensa de Marín disputaba más de 45 minutos –totaliza 2.210 en la competición–, lo que significa su renovación automática para la próxima temporada. “Para llegar a esa cifra el trabajo tiene que estar bien hecho y la actitud tiene que ser buena”, recuerda. Así que la siguiente va a ser la quinta campaña en la que forme parte del cuadro verde, en donde asegura sentirse “muy cómodo y muy contento. No tengo pensado cambiar de aires”



Pero, más allá de lo individual, lo más importante del encuentro de la semana pasada estuvo en el resultado cosechado ante el Lealtad. “El triunfo no es que nos dé tranquilidad, pero deja más encaminada la salvación”, reconoce el defensa, que recuerda que en el tramo final del campeonato liguero casi todos los partidos suelen ser feos, dado que los rivales aprietan al máximo. “Todos nos estamos jugando el pan del año que viene... Así que sumar puntos va a ser complicado”, apunta antes de destacar la solidez con la que el cuadro verde jugó frente al Lealtad, sobre todo dejando la portería a cero, algo que cree que “nos da muchas opciones de vencer. Ahora lo importante es ganar, jugando mejor o peor”.



importancia

Ahora, con 32 puntos en su casillero, cinco de renta sobre la posición que obliga a ganar una eliminatoria para mantenerse en la categoría y siete con respecto a las que lo aseguran directamente, el Racing encara con menos necesidad el partido que mañana lo enfrenta al Palencia. El defensa pontevedrés, sin embargo, explica que, para él, “estamos lo mismo de exigidos. Ganar el pasado sábado fue un paso importante, pero para mí este partido es igual de importante o incluso más. Es el que toca y hay que encararlo como una final para lograr cuanto antes la salvación”, dice el defensa racinguista.



El futbolista de Marín, de hecho, no quiere hablar más allá de conseguir lo continuidad en Segunda B. “La temporada no salió como todos esperábamos, por lo que lo fundamental es salvar la categoría. Es un objetivo primordial para el club, así que nos tenemos que centrar en sumar 41 o 42 puntos”, explica. A partir de ese momento, el equipo ferrolano sí podría empezar a pensar en otras cosas, como la clasificación para la Copa del Rey de la próxima temporada. “Es algo que nos queda muy lejos... Pero si llegamos a los puntos necesarios y quedan jornadas por delante, en ese momento será cuando podamos luchar por otras cosas y miremos hacia delante sin problemas”, asegura el defensa .