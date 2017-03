El As Pontes sigue acercándose al descenso a Preferente

El As Pontes ve cada vez más cerca el precipicio del descenso a Preferente después de que ayer cosechara una nueva derrota en el encuentro que dirimió en su terreno de juego de O Poboado ante el Arosa.



El conjunto visitante controló en todo momento el partido, marcando el ritmo con el que quería que se jugase y dominando por completo el centro del campo, lo que le valió para adelantarse en el marcador cuando se superó el ecuador de la primera parte.



Fue en una jugada en la que el cancerbero local Paco hizo dos grandes intervenciones, rechazando, en la última, el balón a saque de esquina. En ese lanzamiento, Sibide se elevó por encima de los defensores para cabecear el balón al fondo de la red, cuando se cumplía el minuto 26.



El cuadro pontés solo tuvo una oportunidad clara para anotar durante el choque, con un remate de Rubén Pardo en el área pequeña. Sin embargo, cuando ya se cantaba el tanto del empate, el balón se marchó por encima de la portería.



De esa forma, los contendientes se retiraron a descansar a los vestuarios con la mínima ventaja del conjunto visitante.



En la reanudación, el guion siguió siendo muy similar, con el Arosa demostrando su potencial y controlando cualquier intento de los ponteses por equilibrar la contienda.



La sentencia definitiva llegó en el minuto 75, cuando Buyo cometió una pena máxima sobre Hugo Soto que el colegiado no dudó en señalar, a pesar de que los jugadores ponteses entendían que el futbolista arousano se encontraba en fuera de juego. Fran Matos se encargó de ejecutarlo para subir el 0-2 al marcador.



En la recta final de la confrontación, el resultado no se volvió a modificar, por lo que el As Pontes se queda cada día más cerca del descenso.