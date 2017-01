El As Pontes no fue capaz de pasar de la igualada frente al Castro

A pesar de que el As Pontes hizo méritos para conseguir la victoria en el encuentro que disputó en su terreno de juego de O Poboado ante el Castro, el conjunto pontés se tuvo que conformar con el empate.

En la primera parte, el cuadro local fue el que llevó la iniciativa y el que pudo adelantarse en el marcador, cuando se cumplía el minuto 24, con una jugada de Rubén Pardo, que no pudo concretar.

Muy cerca del descanso, en el minuto 41, el que sí que logró poner en ventaja a la formación pontesa fue Edi, con un gran lanzamiento de falta, que acabó con el balón en el fondo de la red.

De esa forma, los contendientes se retiraron a descansar a los vestuarios con el 1-0. A los pocos minutos de comenzar la segunda parte, fue la escuadra lucense la que volvió a equilibrar el choque con un remate de Omar, que no pudo detener Fran.

A partir de ese momento, el cuadro local se lanzó en busca de la victoria y dispuso de alguna oportunidad para conseguirlo, pero sin éxito. La más clara fue una de Pablo Ramos que, con la portería vacía, no fue capaz de anotar, por lo que se llegó al final del choque con el reparto de puntos.