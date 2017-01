El As Pontes naufragó en la contienda ante el Alondras

El As Pontes sufrió una estrepitosa derrota en el encuentro que disputó en la tarde de ayer en el campo de Morrazo ante el Alondras.

Todo comenzó, a partir del minuto 14, cuando Paco cometió una falta sobre un jugador rival fuera del área y el colegiado decretó su expulsión, ante las protestas de los futbolistas ponteses por entender que no se trataba de una ocasión manifiesta de gol.

Eso provocó variaciones en la situación del equipo sobre el terreno de juego, por la retirada de Buyo para que entrase el meta Rafa.

Solo seis minutos más tarde, el conjunto pontevedrés fue capaz de ponerse por delante en el marcador.

Antes del descanso, los pupilos de Marco Roca encajaron otros dos tantos, por lo que los contendientes se retiraron a descansar a los vestuarios con el resultado de 3-0, que hacía casi imposible la remontada de la escuadra visitante.

Mucho peor se le pusieron las cosas a los jugadores ponteses cuando su rival incrementó la renta con dos nuevas dianas, lo que provocó que bajasen los brazos y los últimos minutos de la confrontación se hicieran muy largos.

Todavía hubo hubo tiempo para que el Alondras incrementase el marcador hasta llegar al final del tiempo reglamentario con un contundente resultado de 8-0.

De esa forma, cada día está más negro el panorama para la formación de O Poboado de cara a mantener la categoría, ya que no se atisba reacción en los dos encuentros que disputó después de las vacaciones.