El As Pontes se mide ante el Compostela en O Poboado

La fase gallega de la Copa Federación comienza esta tarde con los primeros enfrentamientos, en los que el As Pontes es uno de los protagonistas.

El cuadro pontés debuta en la competición con la confrontación que dirime, en el campo de O Poboado, a partir de las 20.00 horas, ante el Compostela.

El conjunto local todavía no ha conseguido imponerse esta temporada en competición oficial, ya que perdió en la jornada inaugural del campeonato de liga en el campo del Céltiga, mientras que el pasado domingo no pasó del empate en su terreno de juego en el enfrentamiento ante el Alondras.

El equipo que prepara Marco Roca está teniendo grandes problemas a la hora del remate, ya que no ha sido capaz de anotar en ninguna de las dos confrontaciones anteriores, por lo que el técnico está buscando la manera de terminar con esa sequía.

Para hacer frente a la contienda de esta tarde, la escuadra local no podrá disponer de David González, que sufre una microrrotura fibrilar, y Edi, que sufre una lumbalgia. El resto de integrantes de la plantilla están convocados para el choque y el técnico dará los descartes antes del inicio del choque.

La intención del preparador pontés es dar minutos a los futbolistas que han jugado menos en la liga, dando entrada a algún juvenil, dado que esta competición no es una prioridad para la entidad.

Enfrente va a tener a un rival que cuenta con uno de los conjuntos más potentes de la Tercera División y que llega a O Poboado con la firme intención de pasar la eliminatoria.

Los socios del As Pontes tendrá la entrada gratuita, mientras que el resto de aficionados tendrán que pagar cinco euros.