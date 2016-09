El As Pontes espera lograr su primer triunfo en el choque del domingo

Después de tres jornadas de competición en la Tercera División, el As Pontes todavía no ha sido capaz de conseguir una victoria, ya que perdió en sus dos desplazamientos a los terrenos de juego del Céltiga y Castro y que empató en O Poboado ante el Alondras.

Sin embargo, su entrenador, Marco Roca, se muestra tranquilo y confía en que el equipo vaya mejorando su rendimiento en las próximas jornadas. El preparador comenta que “hay que tener en cuenta que empezamos el trabajo quince días más tarde que el resto y que ahora acabamos de completar las cinco semanas de pretemporada. Hasta ahora estábamos haciendo pruebas, viendo jugadores y a partir de este momento esperamos dar un paso hacia adelante”.

El técnico pontés destaca que “la pretemporada ha sido atípica, porque se marcharon diecinueve futbolistas y también yo soy novel en la categoría. Hasta el momento ya han debutado ocho jugadores en Tercera, en solo tres partidos. Nuestra media de edad es de 21,2 años, lo que viene a demostrar la apuesta que hace el club por la gente joven”.

La plantilla no está todavía cerrada y siguen llegando futbolistas a probar. Marco Roca reconoce que “tenemos carencias, principalmente en la zona central y no nos vendría mal un defensa central, un mediocentro y un delantero”.

El técnico también comenta que “parece complicado que aparezcan en la comarca o en Galicia, por lo que están llegando jugadores extranjeros a probar. Eso nunca se hizo en el club, por lo que están haciendo un master administrativo para tramitar todos los papeles que hacen falta”.

El técnico tienen muy claro que “nos falta experiencia, porque salvo Edi, Rubén Pardo, Paco y, dos años que estuvo Callón, el resto de jugadores nunca habían jugado en Tercera”.

Marco Roca habla sobre el complicado encuentro que va a tener que afrontar el domingo en O Poboado ante el Racing Villalbés y dice que “Gilsanz está haciendo un gran trabajo y es uno de los rivales a batir y un claro candidato a luchar por los puestos de promoción”.

En ese partido, la única baja segura es la de David González, con una rotura de fibras.