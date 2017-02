El As Pontes espera iniciar ante el Silva la racha buena

A pesar de la dificultad de la misión, ya que a trece jornadas para que termine la liga regular se encuentra a once puntos de las plazas de permanencia, el As Pontes mantiene la ilusión de acabar sellando su continuidad en la categoría. Para eso necesita enlazar una racha de buenos resultados que lo acerquen a las plazas deseadas y el partido que lo enfrenta al Silva esta tarde –17.00 horas, O Poboado– es el indicado para iniciarla. Sería, además, el reflejo de la evolución de una escuadra cuyo nivel ha ido aumentando con el paso de las jornadas hasta hacer de la pontesa una formación muy difícil de batir.



A pesar de que el entrenador Marco Roca tilda de “mayúsculo” el reto que el As Pontes tiene por delante, recuerda que “mientras tengamos a la vista la ventana de la permanencia, tenemos que seguir creyendo”. Para ello confía en la ambición que muestran sus jugadores y que, de paso, una serie de buenos resultados pueda poner nerviosos a los que se encuentran por delante en la tabla.



Con vistas al partido de hoy, el preparador destaca las dificultades que le puede plantear un Silva al que considera como “un rival típico de Tercera”. Así que su veteranía, la capacidad que tiene en las jugadas a balón parado, su gusto por el juego cerrado y la facilidad que tiene para controlar el ritmo del encuentro son aspectos que tratará de controlar para, así, llevarse los tres puntos.



situación

El As Pontes recupera para este partido al centrocampista Edy, en tanto que Samu, Troncho, Ibu y Pablo Ramos seguirán siendo baja y otros jugadores van a ser duda hasta última hora.