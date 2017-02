El As Pontes encadena ante el Compos su segundo duelo puntuando

El As Pontes encadenó en la tarde de ayer su segunda jornada puntuando. Una situación que, si bien no alivia en exceso la asfixiante situación por la que atraviesa la escuadra de Marco Roca, sí da unos necesarios animos a sus jugadores. Y es que, además, el punto sumado en O Poboado se logró ante un Compostela cómodamente asentado en la zona alta de la tabla clasificatoria y en buen encuentro de los futbolistas ponteses.

El choque no contó con excesivas llegadas durante la primera mitad, con locales y visitantes muy centrados en sus labores defensivas, muy acertadas. Sin embargo, en el minuto 17, David Uña protagonizó una jugada más espectacular que con peligro real. Así, el del Compostela, superó al meta Paco con un flojo lanzamiento que se dirigía a portería vacía, si bien Callón llegó a tiempo para rechazar este balón bajo palos. Ya en la segunda parte del partido llegó el primer tanto de la contienda, el realizado por Saro en el minuto 59 que, tras superar a los dos centrales, batió al portero pontés para abrir el marcador. No tardaron mucho los pupilos de Roca en equilibrar de nuevo la balanza. En esta ocasión con un acertado remate de Callón, tras una falta desde la banda izquierda lanzada por su compañero Caique. No fue hasta el minuto 78 –tras la expulsión de Rubén por una dura entrada a Diego Rey que se escapaba sin balón por la banda–, que los ponteses comenzaron a tener dificultades, merced a una mayor ­presión del Compostela, en superioridad numérica. Un “acoso” del que supo salir airoso el As Pontes. Ya en el último minuto el Compostela celebraba el gol anotado por Diego Rey, un tanto a la postre anulado por el colegiado al ser realizado con la mano. Una jugada que se tradujo en la expulsión de este y en un lluvia de tarjetas amarillas por protestas para, poco después, señalar el final de la contienda.