El As Pontes busca frente al Céltiga su segunda victoria consecutiva

Redacción

Ferrol

El As Pontes despidió el año con una victoria ante el Ribadumia (2-1) y aspira a arrancar este 2017, y con él la segunda vuelta, de la misma forma, sumando los tres puntos ante el Céltiga –16.30 horas, O Poboado–. Un hito que permitiría a los pupilos de Marco Roca ganar por primera vez en el campeonato dos encuentros de forma consecutiva, una circunstancia que permitiría ratificar deportiva y moralmente la línea ascendente que los ponteses han mostrado en su juego, pero que no siempre se ha visto refrendada con buenos resultados.

Con esta premisa, el equipo ha trabajado con intensidad durante un parón competitivo que ha servido también para que el técnico recupere definitivamente a muchos de los futbolistas que arrastraban molestias físicas. Este descanso también ha propiciado la salida del club de tres jugadores –Alvaro Rey, Morris y Borja– y la llegada de otros tantos: el brasileño Caiquinho, un mediocentro creativo; Abraham Hidalgo, un defensa; y Diego Núñez, un centrocampista también de corte defensivo.

Un recambio en el que Roca cree que el As Pontes ha salido ganando a tenor de lo que cree que las nuevas incorporaciones pueden ofrecer al equipo. Con todo, para este duelo no podrá estar Caiquinho, al que aún no se le ha podido tramitar la ficha; ni Edi, sancionado.

“Mantener la categoría es difícil, pero soy optimista por la línea que ha llevado el equipo”, advierte el técnico. Buenas sensaciones que han de quedar patente ante el Céltiga. n