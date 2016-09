Pocas opciones de recuperar a los lesionados para jugar el domingo

Los aficionados racinguistas salieron muy decepcionados el pasado miércoles del campo de A Malata tras la eliminación del cuadro verde en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey ante un equipo de Tercera División.

Los seguidores mostraron su malestar con la actuación del equipo, a la vez que se escuchaban comentando sobre el bajo nivel de alguna de las nuevas incorporaciones a la plantilla.

El conjunto ferrolano tiene bastantes bajas, pero eso no oculta el mal inicio de campeonato y parece poco probable que recupere a futbolistas para el choque del domingo ante el Racing de Santander.

El médico del club, Carlos Brage, hace un repaso del estado de la enfermería y, en primer lugar, habla sobre la intervención quirúrgica a la que se sometió el meta Ian Mackay. El doctor destaca que “Canedo me dijo que salió todo bien. Le suturó el tendón de la pierna izquierda y dentro de tres meses podrá empezar a trabajar. Ahora tendrá que estar unas cinco o seis semanas sin apoyar el pie hasta que cicatrice y calculamos que entre cinco y seis meses se necesitan para que pueda volver a jugar”.

El galeno marca los plazos y dice que “Canedo ya le explicó a Mackay que no tiene que apresurarse, porque cada uno cicatriza de una forma distinta. Lo normal es que al cuarto mes empiece a correr y al quinto se reincorpore al grupo con normalidad”.

En cuanto a las opciones de que Dani Benítez pueda jugar el domingo, Carlos Brage reconoce que “está mejor, pero creo que no hay que forzarle. Si hace dos buenos entrenamientos el viernes y el sábado, podría entrar, pero lo mejor sería esperar una semana más”.

Por lo que se refiere a Maceira, el médico racinguista comenta que “está haciendo muchas cosas con Fran y evoluciona bien. En este caso, si juega puede tener molestias, pero no peligra que se rompa. Es complicado que pueda estar”.

Más optimista es el doctor sobre Juan Martínez, del que señala que “está en la última fase de la recuperación y es el que más opciones tiene para estar en la convocatoria. Esa decisión va a depender de sus sensaciones y de lo que decida el entrenador”.

Carlos Brage también habla sobre Joselu y dice que “acabó el partido con una inflamación del tendón del cuadriceps en la zona de la rodilla. Ayer estaba mejor y creo que va a poder estar en condiciones para el encuentro ante el Santander”.