Plata estatal para Sandra Villar y Antonio Polo

Los veteranos autonómicos fueron los primeros en abrir el abultado botín que los palistas gallegos cosecharon el pasado fin de semana en aguas sevillanas con motivo del Campeonato de España junior, sub 23, sénior y máster. Una cifra récord para la delegación “irmandiña” y que contó con la aportación de dos preseas de la comarca.

Así, el pontés Antonio Polo –Grupo Xuvenil Matojoma– y la eumesa Sandra Villar –Náutico Firrete– se subieron al segundo escalón del podio en la competición de K-1 dirigida a los palistas de 40 a 44 años. Polo, que partía como uno de los claros favoritos al título nacional, se colgó finalmente la plata tras ceder en el sprint final ante el zamorano Ricardo Rodríguez –poco más de un segundo separó a ambos botes–. Por su parte, Villar sumó un cómodo subcampeonato, si bien sin opciones de hacerse con el oro, y con mucha ventaja sobre su inmediata perseguidora. Todo ello en una jornada de fuerte viento, en la que la organización optó por cambiar gran parte de las finales de cinco a tres kilómetros. También en máster, Santiago Cruz –Firrete– terminó en el “top 10” del Estatal, siendo séptimo en la prueba de 35-39 años. Un grupo en el que el pontés Rubén Basanta fue vigésimo. El mismo lugar que ocupó su compañero José Antonio Menéndez en 40-44, mientras que Ernesto Gancedo fue decimoséptimo.

Ya en la cita junior, sub 23 y sénior, y también con unas condiciones muy desapacibles, Mario Rey –Firrete– tuvo que conformarse con la séptima plaza en C-1 junior, una modalidad en la que el también local Brais Casás –Tudense– fue décimo sénior en su primer año en la categoría. Los eumeses Andrea Piñeiro, Ana González, Santiago Rodríguez y Antón Rey, terminaron más retrasados en las finales sub 23, los tres primeros y sénior en este Nacional.