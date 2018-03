Partido para seguir creciendo

Muy bien le tendrían que ir las cosas al Al-Qázeres en las cuatro jornadas que le restan a la liga regular para alcanzar los play-off, pero uno de sus últimos cartuchos pasa por sorprender esta tarde –18.00 horas– a un Star Center Uni Ferrol que con su victoria de la pasada semana está matemáticamente clasificado ya para esa lucha por el título. El partido se jugará, en principio, en el Juan Serrano Macayo, aunque las goteras podrían motivar que los árbitros no lo autorizasen. En ese caso, el que el encuentro se jugaría en el Multiusos unas horas más tarde, después del encuentro de fútbol sala entre las escuadras de la localidad cacereña.



Las ferrolanas afrontan el último mes de la competición sin prisas pero sin pausa. Con la tranquilidad de quien tiene los deberes hechos de antemano pero con el firme compromiso de no levantar ni un ápice el pie del acelerador. La clasificación es un hecho, pero queda todavía mucho en juego: mejorar el balance de victorias, garantizar el factor cancha en la primera eliminatoria, granjearse un emparejamiento teóricamente más asequible... y, sobre todo, mantener las buenas sensaciones y el nivel de confianza tan alto como hasta el momento. Y eso, como bien advirtió su entrenador, Lino López, esta misma semana solo se consigue de una forma: ganando.



Confirmación

Y así, sin contemplaciones, el equipo ferrolano se presenta en Cáceres en busca de una histórica decimoséptima victoria que ratifique el buen momento por el que la formación departamental está pasando en este tramo final de la liga regular. Méritos que debe exponer ante un adversario como el Al-Qázeres, que se ha visto obligado a asimilar sobre la marcha en los últimos meses el adiós de sus dos jugadoras de cabecera: Cooper y Jones. Ambas capitalizaban el juego ofensivo de las pupilas de Jacinto Carbajal y, en su ausencia, Joy Brown, junto con la experimentada Esther Montenegro, se ha visto obligada a asumir esa responsabilidad.



Las cacereñas le ponen ganas –como la pasada semana ante el Girona–, todas las del mundo y más, pero en ocasiones sus recursos son muy limitados. Con todo, en Ferrol, pusieron en más de un aprieto al Star Center Uni Ferrol, que no quiere vérselas otra vez con el agua al cuello como entonces.

En las filas ferrolanas, la clasificación para los play-off no ha sido un fin en sí mismo, sino una base desde la que seguir construyendo. Lo ha sido, eso sí, en una semana un tanto atípica en la que Carmen Fernández ha seguido arrastrando sus problemas en un tobillo y en la que Vanderwal no se reincorporó al grupo hasta hace un par de jornadas. Tras el permiso que el club le dio para viajar a Canadá por motivos familiares, la jugadora se ha unido a la expedición que jugará en Cáceres. Lo ha hecho, eso sí, con menos horas de sueño, muchas de viaje y pocas de entrenamiento... pero con la mismas ganas y profesionalidad de la que ha hecho siempre gala desde que llegó.