Un partido que no admite ningún fallo

“No hay mejor rival contra el que jugar que Cultural Leonesa o Racing de Santander”, reconoció el entrenador del Racing ferrolano, Miguel Ángel Tena, al analizar el encuentro que su escuadra juega mañana en El Sardinero ante su homónimo cántabro. Que el rival del cuadro verde sea segundo en la tabla clasificatoria del grupo I, un contrario del que destaca que “a nivel individual está formado de grandísimos jugadores y a nivel colectivo tiene muy bien referenciadas las ideas del ‘mister’, Ángel Viadero, un hombre muy trabajador y que siempre ha hecho muy bien las cosas allá donde ha estado”, lleva al preparador a admitir que se trata de un choque “bonito y atractivo”, en el que aspira a sacar algo bueno.

De todas maneras, el técnico del Racing de Ferrol apuntó que la capacidad del rival al que mañana se van a enfrentar “nos va a exigir no tener ningún error” si lo que se pretende es sumar puntos. “Se trata de hacer un buen partido a partir de ser un equipo sólido e intentar aprovechar las oportunidades de las que dispongamos”, aseguró Tena. Así que el cuadro verde no puede caer en fallos como el que le hizo perder la semana pasada ante la Mutilvera, cuando el encuentro estaba a punto de llegar a su conclusión. “Veníamos de una dinámica muy buena y la última derrota la empañó un poco. Hay momentos en los que ves que no puedes ganar, así que no puedes tirar un gran trabajo realizado”, asegura.

estreno

El partido de mañana puede significar el del estreno como racinguista del mediocentro Gonzalo, incorporado esta misma semana tras desvincularse de la disciplina del Pontevedra y del que Tena destacó que “viene en forma. Esperemos que con los minutos que vaya teniendo pueda aportarnos un buen juego con el balón, como siempre ha hecho en todos los equipos en los que ha estado hasta el momento”.

Mientras, en el capítulo de bajas aparecen Sergio de Paz y Dani Benítez, que todavía no están totalmente recuperados de los problemas musculares que sufrían. En relación a este último, Tena recordó que “todavía siente una pequeña molestia que le impide forzar más de la cuenta, así que no vamos a arriesgar ahora que está en un buen momento”.