O Parrulo quiere confirmar su pase a los play-off frente al Antequera

Los jugadores de O Parrulo no quieren esperar al día de mañana para refrendar su clasificación para los play-off por el ascenso a la máxima categoría del fútbol sala español y están preparados para que conseguir el punto que les falta en el choque que dirimen esta tarde, a partir de las 20.45 horas, en el pabellón Fernando Argüelles ante el Antequera. Para impartir justicia en la confrontación de esta tarde han sido designados los colegiados Bardera Barbolla, del País Vasco, y Del Olmo Martínez, de Madrid



El cuadro departamental llega a esta contienda con mucha moral, ya que ha ganado los cinco últimos encuentros, lo que le ha colocado en una situación de privilegio para luchar por los primeros puestos de la clasificación.



El equipo local sabe que la contienda de esta tarde es complicada, ya que se va a medir a una de las mejores plantillas de la categoría, que está inmersa en la pugna por el ascenso directo con el Segovia, aunque el entrenador del conjunto departamental, Diego Ríos, destaca que “a priori parece que tiene un mejor calendario el Segovia, pero en esta categoría hay mucha igualdad y nunca se sabe lo que puede pasar”.



Además, añade que “es cierto que me sorprendió que la pasada jornada, el Antequera encajase nueve goles ante el Barcelona, pero seguro que solo fue un mal día y que si queremos conseguir un resultado positivo vamos a tener que estar muy serios, como en los últimos partidos”.



La expedición de O Parrulo se desplaza esta mañana en avión hasta Málaga y, desde allí, irá hasta Antequera para aguardar la hora del encuentro. Todos los jugadores de la plantilla forman parte de la convocatoria, aunque no es seguro que Miguel pueda jugar, ya que sigue con los problemas físicos que le impidieron disputar el anterior partido. Diego Ríos sabe de la dificultad del choque, porque su rival es un conjunto muy peligroso en las transiciones y muy peligroso en las jugadas a balón parado, en las que saca un alto porcentaje de acierto.



Por ello, el técnico comenta que “hay que estar muy concentrados durante todo momento, porque ellos suelen aprovechar muy bien las debilidades de sus rivales”. En el encuentro de la primera vuelta, disputado en el pabellón de A Malata, hubo mucha igualdad y la victoria se marchó para el casillero del equipo andaluz por un apretado marcador de 2-3. Por ello, ahora los ferrolanos esperan devolverles la moneda, con un triunfo que les garantice su presencia en las eliminatorias por el título.