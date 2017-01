O Parrulo no pudo conseguir un resultado positivo frente al Elche

O Parrulo no pudo conseguir un resultado positivo en el encuentro que dirimió ayer en el pabellón de A Malata ante el Elche, ya que acabó perdiendo por un apretado marcador de 0-1.

La primera parte fue muy nivelada y con pocas ocasiones para ambos conjuntos, ya que el juego se desenvolvía principalmente en el centro de la cancha, lo que llevaba a que los porteros apenas tuvieran que intervenir.

A medida que avanzaban los minutos las jugadas de peligro se incrementaban y Jacobo pudo estrenar el marcador con un lanzamiento que Kike despejó a saque de esquina.

Sin embargo, el que no falló fue Adrián Medrano, en el minuto 17, con un remate que no pudo detener Illi.

De esa forma, los contendientes se retiraron a los vestuarios con la mínima renta visitante.

En la reanudación, el cuadro departamental intentó de todas las maneras darle la vuelta al marcador, aunque su rival complicaba las aproximaciones a los dominios de su portero.

En los últimos minutos del choque, los colegiados se vieron obligados a sancionar con numerosas tarjetas a los dos equipos por la intensidad de los contendientes.

O Parrulo lo intentó en los últimos minutos con portero-jugador, pero no fue capaz, ni de empatar.