O Parrulo espera dar la sorpresa ante el Movistar Inter

El pabellón Jorge Garbajosa, de Torrejón, va a ser el escenario que, a las 21.15 horas, acoja la disputa del partido entre el Movistar Inter y O Parrulo para cerrar la vigésimotercera jornada en la Primera División. De impartir justicia se van a encargar los colegiados castellano-leoneses Contreras Tejedor y Pérez Álvarez.

El encuentro es complicado para la escuadra departamental, ya que su rival es uno de los grandes favoritos para conseguir el título de liga y se trata de una de las canchas más difíciles de la competición, porque enfrente tendrá al líder de la categoría, un equipo que lleva cuatro puntos sobre el segundo y que tiene el partido de la semana pasada sin terminar por el fallecimiento de su utillero, Cecilio Rodríguez, cuando iba ganando 2-3. Por ese motivo, esta tarde habrá un emotivo minuto de silencio en el pabellón madrileño.



El cuadro madrileño cuenta con una plantilla de mucho nivel y de futbolistas de una gran calidad y cualquiera de los descartes que hace en cada jornada serían titulares en la mayoría de las escuadras de la categoría. Cuenta con Ricardinho, que está considerado el mejor jugador del mundo, aunque en esta ocasión no podrá estar ante el conjunto ferrolano, ya que continúa recuperándose de la lesión que sufrió durante la final del pasado Europeo.

A pesar de esa ausencia, el equipo de Jesús Velasco cuenta con jugadores de una gran calidad y capaces de desequilibrar el encuentro en cualquier acción.

En el conjunto ferrolano no podrán estar en el choque Raya y Cristian Rubio, ya que están cedidos por la escuadra madrileña y no pueden jugar, así como Chicha, que se encuentra lesionado. Los demás jugadores se desplazaron ayer con la esperanza de hacer un buen partido y poder puntuar en una cancha muy complicada.