O Parrulo disputa su último duelo liguero en casa ante el Tenerife

O Parrulo Ferrol y Tenerife Iberia Toscal –18.15 horas, pabellón de A Malata– disputarán esta tarde el penúltimo encuentro de la competición liguera con los deberes ya hechos, por lo que tanto locales como visitantes intentarán subir nota en esta recta final del campeonato.



Los de Diego Ríos, que ya se aseguraron su presencia en los play-off de ascenso hace siete días, buscan ahora cumplir un doble objetivo. Por una parte, resarcirse de la derrotada cosechada ante el UMA Antequera y, por otra, luchar por afrontar los partidos de la fase de ascenso con el factor cancha a favor. Y es que contar con el respaldo de A Malata sería de gran importancia, una meta que se presenta complicada pero no imposible. El primer paso para lograrlo es esta tarde ante una formación tinerfeña que, por su parte, tiene asegurada su plaza en la categoría de plata nacional una campaña más, después de firmar un buen ejercicio y, en la actualidad, ocupar la duodécima posición con 20 puntos, merced a cinco triunfos y otros tantos empates.



Un primer punto de apoyo para el que Diego Ríos ha disfrutado de una excelente semana de trabajo, enfocando no solo está preparación para el duelo de hoy, sino también pensando en el estado de forma de sus jugadores de cara al play-off. Una plantilla que, por cierto, estará disponible prácticamente al completo para el último encuentro que los ferrolanos disputan en casa, una circunstancia que no se producía desde hacía varias jornadas. Un banquillo más que necesario para frenar la capacidad ofensiva del Tenerife, con tres de los máximos anotadores de la liga en sus filas. l