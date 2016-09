O Parrulo disputa un nuevo partido enfrentándose al Boal en Cerdido

O Parrulo disputa esta tarde un nuevo test en la pretemporada con el encuentro que, a partir de las 20.30 horas, dirime la escuadra departamental en el pabellón de Cerdido, ante el Boal asturiano. La cita sirve para inaugurar el nuevo pavimento, así como la iluminación del recinto.

Este será el tercer compromiso en una semana de la formación departamental, en el que comprobará la progresión en el trabajo del grupo que prepara Diego Ríos.

El técnico lucense confía en que sus pupilos mantengan la intensidad defensiva que mostraron en el choque del pasado miércoles ante el Noia, además de seguir mejorando a nivel ofensivo.

Por ello, la intención del preparador es realizar numerosas rotaciones en la pista para mantener un ritmo alto en el juego, que permita superar a un rival de inferior categoría.

En el equipo ferrolano hay varios futbolistas que están con algunas molestias físicas, por lo que el cuerpo técnico evaluará su estado antes del inicio del enfrentamiento para ver si están en condiciones de saltar a la cancha. Si hay alguna duda, el preparador optará porque descansen.

A pesar de que la escuadra asturiana milita en la Segunda B, cuenta con una buena plantilla gracias a las incorporaciones que realizó este verano. Está dirigido por el técnico Juanma Marrube. Su pretemporada ha sido exigente, ante rivales de nivel como el Superti FS A Pontenova o Cidade de Narón, por lo que también utilizarán este partido para probarse nuevamente ante un rival de categoría superior y no lo pondrán nada fácil.

Sobre el papel el cuadro departamental es el favorito en la contienda, aunque lo importante es que se vea la progresión en el juego y que no haya lesionados, ya que el choque no es oficial.

Desde el Concello de Cerdido esperan que el pabellón presente un lleno total para ver las obras que se le han realizado y que se inaugurarán con este compromiso. La entrada al recinto será gratuita.