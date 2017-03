O Parrulo busca una victoria que lo acerque a su objetivo

Doce puntos en juego se pondrán en las últimas cuatro jornadas de la liga regular y O Parrulo cuenta con seis sobre el Atlético Mengibar, un colchón suculento que el cuadro ferrolano quiere mantener bien surtido para certificar cuanto antes su clasificación para la promoción de ascenso.

Los departamentales saben que dependen de sí mismos para alcanzar el que es su gran objetivo de la campaña, aunque para eso deberán extremar al máximo sus precauciones en las próximas semanas, pues en su camino le aguardan rivales poderosos, como el Antequera, y otros como el Betis, el Tenerife o el Rivas, su advesario de esta tarde –18.15 horas–, que aparentemente no revisten tanto nivel de exigencia pero ante los que debe ser más precavido que nunca.

Lo sabe bien por experiencia propia. Hace un par de semanas, el ya descendido Cidade de Narón a punto estuvo de sorprenderlo en el derbi, algo que Diego Ríos ha advertido a sus jugadores que no puede volver a suceder. A estas alturas, no sumar en el duelo de hoy en A Malata sería conceder demasiadas facilidades a sus perseguidores.

Enfrente, el Rivas Futsal, en su debut en la categoría, tiene como techo acceder a la novena posición y en lograrlo se va a afanar en el último mes del campeonato. Ese modesto objetivo ya le ha pasado factura en las últimas semanas pues, con la permanencia asegurada, la relajación le ha llevado a sumar solo un punto en los últimos cuatro encuentros. Contrarrestar este mal balance y sorprender a domicilio a un equipo al que ya ganó en la primera vuelta (4-1) es la meta de los madrileños para este encuentro.