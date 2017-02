Osorio y Mayobre fueron los más rápidos en A Malata

Pedro Osorio y Paula Mayobre se proclamaron campeones del Joaquín Romero, que vivió el sábado su quincuagésimo cuarta edición. La adversa meteorología no impidió que los más de 250 deportistas congregados entre categoría absoluta y pruebas de base se vaciasen en una cita que cambió la ubicación en la que se había desarrollado en los últimos años, en As Cabazas, por las inmediaciones de las pistas de atletismo de A Malata.

Pedro Osorio y Aldo Rey, que una semana atrás rivalizaron por el título de campeón gallego juvenil de campo a través, volvieron a ocupar por el mismo orden que en el Autonómico las primeras posiciones de la carrera masculina, en la que los jóvenes atletas del Ría Ferrol–Concepción Arenal emplearon un tiempo de 28:35 y 28:47, respectivamente. El tercero en discordia fue Luis Pérez, de La Mochila del Deporte, quien llegó a diez segundos del tercer clasificado. Pérez fue, además, el primer deportista sénior en cruzar la línea de meta en la que dos de las más jóvenes promesas del atletismo ferrolano les ganaron la partida al resto de participantes.

No ocurrió así en el cuadro femenino, en el que Paula Mayobre, del Clínica Dental Seoane Pampín, hizo buenos los pronósticos para imponerse en una carrera en la que la aresana, tras los problemas físicos que padeció en las últimas semanas, demostró que poco a poco va cogiendo el ritmo. En la línea de meta, que cruzó con un registro de 14:57, aventajó en doce segundo a otra de las “ilustres” del pelotón, la triatleta Melina Alonso, del Fene. Inés Bereijo, del Ría Ferrol Concepción Arenal, ocupó la tercera plaza en el podio de este Memorial Joaquín Romero. n