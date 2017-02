Óscar Vigo presenta su dimisión al frente del Cidade

El entrenador del Cidade de Narón, Óscar Vigo, presentó la dimisión al frente del primer equipo de la entidad, lo que provocó que a lo largo de la semana el equipo no entrenase, aunque no fue hasta el miércoles cuando el técnico salió definitivamente del club.

Los componentes de la plantilla apoyaban al preparador, lo que conllevó varias reuniones con integrantes de la junta directiva, ya que los jugadores respaldaban las peticiones de su técnico, aunque de poco sirvieron para que Óscar Vigo pudiese seguir al frente del conjunto.

La semana pasada también se marchó el delegado del primer equipo Luis Fariña.

Desde el lunes, en la entidad ya sabían cuáles eran los planes del entrenador, por lo que sus dirigentes se movieron con celeridad y buscaron el recambio para el banquillo, consiguiendo llegar a un acuerdo con Javier Albes para que retorne a hacerse cargo del equipo. Un grupo que marcha en la última posición de la tabla y que tendrá que reaccionar ya, para intentar mantener la categoría, para lo cuál tendrá que superar al Prone Lugo, que es su rival directo en esa pugna.

Cabe destacar que, al finalizar la temporada pasada, los directivos del Cidade de Narón decididieron que Albes no siguiera en el equipo, ya que creían que necesitaba un cambio de rumbo.

Ocho meses más tarde, vuelven a solicitar sus servicios y llegaron a un compromiso para lo que resta de temporada y para dos más. Javier Albes conoce muy bien a la totalidad de los componentes de la plantilla naronesa y tratará de mejorar los aspectos en los que estaba fallando para intentar conseguir alguna victoria, que les dé esperanzas de salvación.

El nuevo técnico del Cidade de Narón debutará en la jornada de mañana en el encuentro que su equipo disputará por la tarde en la pista naronesa de A Gándara ante el Betis.