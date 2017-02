Oro para Melina Alonso y el Náutico Narón en el Duatlón Cidade de Lugo

Triatlón Ferrol, Náutico de Narón y Club Ciclista As Pontes-Vilalba consiguieron subirse al podio en la segunda prueba del Circuito Galego de duatlón de estrada disputado el pasado fin de semana, el Duatlón Cidade de Lugo.



En la carrera femenina llegaron siete de las preseas locales, destacando entre ellas el triunfo de la ferrolana Melina Alonso. Esta mantuvo una dura pugna durante prácticamente toda la carrera con Iria Rodríguez, vencedora el pasado año. La departamental decantó la balanza a su lado en el último trazado de carrera para cruzar primera la línea de meta, con un registro de 1h 05:39, con 20 segundos de renta sobre Rodríguez. Rozando el podio absoluto terminó la naronesa Ana María Santiso –cuarta–, proclamándose vencedora dentro del grupo de edad sub 23.



Este resultado junto con la primera, segunda y tercera posición logradas por las cadetes Andrea Trigo, Irene Mera y Noelia Serantes, además de la sexta plaza en la general de Karola Böhme, catapultaron al Náutico de Narón al liderato en la tabla por equipos. Este es el tercer podio de las locales en otras tantas participaciones por conjuntos.



La pontesa Obdulia García Picallo –As Pontes-Vilalba– completó el abultado palmarés en la cita femenina al finalizar tercera en el grupo de veteranas 1, siendo decimonovena en la general.



masculino

En la competición masculina, el junior Marcos Ruiz consiguió hacerse con la medalla de plata absoluta –siendo campeón de su categoría– después de un emocionante sprint en los últimos 500 metros de la competición lucense con Alejandro Álvarez –Cidade de Lugo–, a la postre, tercero. El ferrolano se quedó a poco más de un minuto del ganador, el también anfitrión Andrés Cendán. Esta segunda posición se sumó a la decimotercera de Juan Rejas –bronce cadete– y a la vigésimoctava del veterano Juan Carlos González para darle al Triatlón Ferrol el tercer puesto en la clasificación por conjuntos. Un poco más retrasado en la general finalizó Carlos José Candamo, si bien suficiente para hacerse con la tercera posición dentro del grupo sub 23.