Octava victoria y salvación cercana

La octava victoria del Star Center Uni Ferrol llegó en el que probablemente haya sido uno de los partidos más completos desde el punto de vista ofensivo del cuadro que dirige Lino López. También en defensa estuvieron muy acertadas las departamentales, que volvieron a demostrar que, al margen de la innegable calidad individual de algunas de sus jugadoras, el entramado táctico que desarrollan es capaz de contrarrestar aquellas facetas del juego en las que, como equipo, son inferiores.

Preocupaba el juego interior de un Bembibre que, consciente de que era ahí donde podía hacer más daño, cargó el juego sobre sus interiores. Lo consiguió, pero solo en parte, pues el sistema de ayudas y las continuas alternativas defensivas que le planteó el Star Center hicieron que las del Bierzo nunca se encontrasen cómodas sobre la cancha.

El ataque del cuadro ferrolano, muy dinámico en estático, jugando con cuatro jugadoras abiertas y aprovechando la movilidad de sus efectivos, nutrió de puntos con facilidad a las ferrolanas, que siempre mandaron en el marcador. De hecho, ya el primer cuarto cayó a su favor (14-21) e, insistiendo en esta dinámica, también el segundo, hasta llegar al descanso con una renta de cinco puntos (30-35).

Los problemas para las departamentales llegaron en la reanudación, cuando el Bembibre salió con cuatro jugadoras “altas”, un escenario al que al Star Center le costó un poco ajustarse. Entre que las faltas que acuciaban a Barbee y Ana Suárez no les permitían tanta agresividad defensiva, que el conjunto del Bierzo tuvo un mejor porcentaje de acierto y cazó algunos rebotes ofensivos y que los tiros ferrolanos, aunque adecuados, no entraban, el marcador llegó a igualarse (43-43).

Fueron apenas unos minutos de incertidumbre pues, tan pronto como el Star Center Uni Ferrol reajustó su juego, las cosas volvieron a su cauce. Un parcial de 2-10 en la recta final de ese tercer cuarto ofreció a las ferrolanas una renta de diez puntos y dejó el partido más que encarrilado pues, más allá de la diferencia, el equipo de Lino López ofrecía una solvencia que no albergaba lugar a la remontada. El Star Center está ya a cuatro triunfos –y el “basketaverage”– de los puestos de descenso. El objetivo está casi cumplido.