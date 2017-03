Ocasión para empezar otra buena racha

Aunque el juego desplegado ante el Lealtad no fue, ni mucho menos, de lo mejor de la temporada, la victoria le permite al Racing encarar el futuro inmediato con más tranquilidad. Era lo que de verdad importaba en este partido, especialmente tras los últimos resultados, que hacían que los puestos de peligro estuviesen a solo dos puntos. Así que, a diez encuentros para el final de la liga regular, esta situación le abre al equipo ferrolano la posibilidad de entrar en una buena dinámica de resultados que le permite certificar, cuanto antes, la permanencia en la categoría de bronce.



Fue el pensamiento de casi todos los integrantes de la plantilla racinguista, alguno de los cuales, como el portero Mackay, apuntó que la intención de cara al duelo del miércoles contra el Palencia es “ganar para mirar lo más arriba posible”. El cancerbero, de hecho, sabe que llegar a las cuatro primeras plazas es una quimera, pero apunta la conveniencia de vencer en este choque para “estar un poco más cómodos en la tabla, no tener que mirar para abajo y, si puede ser, pelear por meternos en la Copa del Rey”.



Y es que, pese a que la irregularidad de los resultados, que impiden al Racing tener mayor confianza, el meta reconoce que “a mí me encanta luchar por algo”. Así que su objetivo es salir al encuentro contra el Palencia con un resultado positivo –y, a ser posible, manteniendo otra vez a cero la puerta– para seguir luchando hasta el final y ver más claras las cosas de lo que se ven ahora.