O Parrulo se trajo un empate

Todo sigue igual en la lucha por conseguir la permanencia en la categoría, después del empate del viernes del Santiago Futsal y de la igualada de ayer entre Peñíscola y O Parrulo, por lo que las diferencias entre los tres equipos se mantienen intactas.

Ayer, el partido tuvo varias fases, ya que al principio fue el conjunto castellonense el que estuvo más acertado en el remate, lo que le valío para colocarse con un 3-0 que parecía que le abría el camino de la victoria.

Sin embargo, las faltas le permitieron a Adri disponer de dos lanzamientos de doble-penalti que no falló, por lo que al descanso se llegó con el 3-2.

En la reanudación, hubo mucha igualdad y mucho intercambio de ocasiones en ambas porterías. El Peníscola puso el 4-2, pero no tardó Diego Núñez en volver a apretar el tanteador. El partido estaba muy abierto y, en el ecuador del segundo tiempo, Saúl situaba el 4-4 en el electrónico que, a la postre, sería definitivo.

A partir de ese momento se produjo otro intercambio de oportunidades por ambas partes, aunque la más clara fue para el equipo ferrolano, en el minuto 34, por medio de un penalti. Adri no se lo pensó y realizó el lanzamiento, pero el meta Iván Reverter hizo una gran intervención.

De esa forma, los minutos pasaron y el marcador no se volvió a mover, por lo que los dos equipos se tuvieron que conformar con un punto. Una igualada que origina que ambas sigan en las mismas plazas de la tabla. l