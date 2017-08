El nuevo proyecto del Valdetires aspira a subir

El Valdetires arrancó en la tarde de ayer la pretemporada, con la ilusión puesta en una campaña en la que intentarán dar el salto de categoría.

El técnico lucense Manu Lombardía sigue al frente del conjunto departamental y ha confeccionado una plantilla con muchas caras nuevas para abiordar el objetivo marcado desde el club.

Cabe recordar que solo continúan cuatro jugadoras de la pasada campaña, Andrea, Erika, Sheila y Diana, mientras que son muchas las caras nuevas. Desde la entidad confirmaron la incorporación de la potera Anabel, además de las futbolistas Paula Cuéllar, Marta Martínez y Anita.

Ayer en esa sesión de trabajo inicial había otras dos novedades. Se trata de Alba, que llega procedente del Quiroga, y Marián, que en la anterior temporada militaba en las filas del Friol.

De esa forma, son diez las jugadores que tiene el preparador lucense bajo sus órdenes, aunque Paula Cuéllar no se reintegrará al trabajo hasta el próximo lunes.

Ayer, en la primera toma de contacto hubo las típicas presentaciones de las futbolistas nuevas, así como las habituales pruebas del control del peso.

En principio, esta semana está previsto que vuelvan a entrenar mañana y el jueves, mientras que luego las jugadoras tendrán libre hasta el próximo lunes.

La intención del cuerpo técnico es realizar alguna incorporación más. Una segunda portera y otra jugadora de campo seguro, mientras que no se descarta otro tercer fichaje para cerrar la plantilla.

En cuanto a los puestos a reforzar, el entrenador del valdetires comenta que “por ahora no lo tengo claro. Quiero ver bien a las nuevas y luego decidiremos. Lo único seguro es que nos hace falta una portera, porque solo contamos con Anabel”.