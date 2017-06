El nuevo proyecto racinguista entra en su segunda fase

El Racing tendrá un equipo competitivo con el claro objetivo de meterse en el play-off y luchar por el ascenso. La familia Silveira renovó esta misma semana su compromiso para que la entidad goce de un proyecto ambicioso y en esa misma línea los responsables de darle forma, con el técnico Miguel Ángel Tena al frente, trabajan para conseguirlo.

Una tarea que ni mucho menos arranca ahora, sino en la que vienen insistiendo desde hace meses, antes incluso de que finalizase el campeonato de liga. El técnico estaba convencido de que muchos de los males que padeció el equipo la pasada campaña tenían su raíz en una “mala planificación” y de ahí que se propusiese poner los medios que él considera necesarios para que esto no volviese a suceder. “Renovar a los jugadores que me parecían interesantes para el proyecto” fue su prioridad –insiste el propio Tena– y ahora, con esa primera fase de su cometido concluida y una base de cerca de diez futbolistas –a los que se le suman varios juveniles– ya garantizada, llega el momento de activar la segunda etapa del plan: la de concretar los refuerzos que terminen de dar forma a la plantilla.

En la mente de los rectores de la entidad está la contratación de seis futbolistas sénior, además de algún sub 23 que consideren de interés. Pero, ¿qué es lo que realmente necesita el Racing? ¿Cómo se repartirán estas vacantes? ¿Cuáles son las prioridades?

La lista del preparador del cuadro ferrolano contiene requerimientos para prácticamente todas las líneas salvo la portería. Y es que, en los próximos días, el club cuenta cerrar la contratación de un guardameta sub 23 que acompañe a Ian Mackay bajo los palos.

Pero, por lo demás, las necesidades racinguistas ponen el acento en reforzar el lateral derecho –en el izquierdo ya tiene a Maceira y Boja– y el centro de la defensa –donde sólo tiene a Nano y Víctor–. Pero es, sin duda, de ahí hacia “arriba” donde el Racing tiene más carencias y donde ha de esmerarse más en acertar si quiere cumplir ese objetivo de acabar la liga regular entre los mejores. Las necesidades son múltiples y variadas: mediocentros defensivos y ofensivos y un mediapunta o segundo punta.

Calma

En cualquier caso, teniendo en cuenta que la base del equipo está ya hecha, si algo tiene claro el preparador es que “no tenemos prisa” a la hora de afrontar el mercado de fichajes. “Podemos hacerlo de forma relajada y tranquila para acertar en los puestos claves”, insiste el preparador para quien “estudiar bien el mercado y las opciones que tenemos” es fundamental. Los jugadores que firmen por el Racing “tienen que encajar perfectamente en el perfil que buscamos”. Por eso, y aunque no descarta que si aparece algún jugador interesante –como es el caso de este portero que podría llegar de forma inminente– se acelere su fichaje, para el grueso de refuerzos prefieren esperar a que finalicen las fases de ascenso a Segunda A, se concreten los descensos de esta categoría y puedan conocer lo que hay disponible en todo el mercado.

Mientras tanto, la renovación de Pablo Rey o la encauzada cesión por parte del Levante de Aitor Pascual, que supondría el retorno del canterano al club que lo vio nacer como futbolista, van allanando el terreno.

Sobre la mesa, otros nombres suenan de forma recurrente, como el de un Joseba Beitia al que el técnico asegura que ha mostrado el interés, aunque su caché puede estar a día de hoy lejos de las posibilidades que maneja el club ferrolano. l