Una nueva derrota en casa deja al Racing muy lejos de los primeros

El Racing sigue sin encontrar el camino y está entrando en un terreno peligroso, ya que con la derrota de ayer ante el Racing de Santander, el cuadro verde suma solo dos de los doce puntos posibles.

De salida, Míchel Alonso hizo variaciones en el once de la pasada jornada, tratando de reforzar el centro del campo y tener algo más de posesión, toda vez que su rival no se encontrase cómodo sobre el terreno de juego.

A los diez minutos llegó la primera gran ocasión del cuadro verde, con una buena combinación entre David Bandera y Joselu, cuyo remate se encontró de nuevo con el portero rival.

El conjunto cántabro trataba de mantener las líneas muy juntas y buscar las bandas cada vez que robaban el balón. Así, dieron un par de avisos con internadas de César Díaz.

Aquino dio otro susto con un gran disparo desde fuera del área que se marchó rozando la escuadra de la meta racinguista y, en la jugada siguiente, César Díaz probó fortuna con una falta, que despejó Sergio García.

El Racing entró en unos minutos de desconcierto y Borja Granero pudo adelantar a su formación, pero se volvió a encontrar con la mano del cancerbero del cuadro verde.

Joselu lo intentó en el minuto 39, pero su lanzamiento salió desviado.

Apenas cuatro minutos después, Borja Granero se encontró con un balón en el área y lo puso en el fondo de la red local.

De esa forma, los jugadores se retiraban a descansar con el marcador de 0-1.

En la reanudación, el conjunto ferrolano pudo equilibrar el choque con un lanzamiento de David Bandera que se estrelló en la escuadra.

El encuentro entró en una fase en la que los dos equipos llegaban con relativa facilidad al área rival, pero ninguno de los dos acertaba a concretar.

Míchel Alonso decidió mover el banquillo y dio entrada en el terreno de juego a Julio Delgado y Juan Martínez, tratando de buscar más intensidad.

Los jugadores del Racing lo intentaban, pero más con el corazón que con la cabeza, ya que no encontraban el camino hacia el gol ante un adversario que se limitaba a cerrar los espacios y tratar de sorprender en algún contraataque.

El tiempo pasaba y los futbolistas locales seguían mostrando su impotencia, con pocas aproximaciones con peligro y viendo cada vez más cerca la segunda derrota en casa.

Joselu dispuso de la oportunidad para lograr el empate, en el tiempo de prolongación, pero se volvió a encontrar con el meta Iván Crespo, por lo que el choque finalizó con el triunfo de la escuadra santanderina.